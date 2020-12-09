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【秋冬湯水】天氣乾燥兒童易喉乾舌燥　4款食材煲利咽生津解毒湯水

兒童健康 16:05 2020/12/09

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

湯水專家教4款食材煲利咽生津解毒湯水。

踏入秋冬天氣轉涼乾燥，兒童容易感到喉嚨舌燥，經常想喝水，但不管喝多少水，喉嚨還是乾得難受。湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享「青欖無花果瘦肉湯」，幫助小朋友在秋冬季節潤肺清熱、利咽生津。

青欖利咽生津解毒，可治療咽喉腫痛，味道雖然酸澀，但其含鈣量高，芳姐建議家長多以青欖作為食療，對兒童骨骼發育有幫助。青蘿蔔性涼，有消食化痰、下氣寬中的功效，大部分人都適合食青蘿蔔。

而無花果性平味甘，可以潤肺利咽、理氣祛痰、改善偏熱的口乾及喉嚨等多個功效，含鈣量亦頗高，配合青欖、無花果煮瘦肉湯，對咽乾舌燥、肺熱咳嗽及兒童骨骼生長發育甚為有益。芳姐指，此湯清甜潤喉，老少可飲，對經常用煤氣煮食的家庭主婦更有解毒之用。

【功效】

清熱解毒、利咽生津

【材料】

青欖 15粒

青蘿蔔 1個

無花果 4至5粒

瘦肉 半斤

【方法】

1. 青欖洗淨拍鬆。

2. 青蘿蔔去皮切塊。

3. 無花果剖開對半。

4. 瘦肉切片後出水。

5. 全材料用8碗水煮個半鐘成4碗，即可連湯料同食。
    
養生食譜獲張佩芳授權。

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責任編輯︰梁節儀

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