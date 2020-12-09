【戰勝社交距離】迎接聖誕　美企舉辦虛擬遙距年末派對回饋員工

▲ FlexJobs建議企業以遙距聖誕派對形式，與員工歡度佳節，舒緩員工壓力以及持續更強聯繫。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情爆發以來，不少企業都推行在家工作模式，減少交際。但熱衷於在聖誕舉行派對的美國企業來說，可說是相當苦惱。根據人力資源網站Monster最近的一項調查指出，超過59％的美國受訪打工仔認為，年末派對對他們來說相當重要，盼能減輕肺炎大流行期間生活壓力，期望公司能夠舉行虛擬聚會。

作為遙距工作先鋒的美國招聘平台FlexJobs，早已以遙距工作模式運行了14年。該企人文和文化副總裁Carol Cochran向美國媒體CNBC表示，清楚知道今年許多公司的財務狀況更加緊張，所以以金錢回饋的方式表達謝意可能會更加困難。因此建議企業以遙距聖誕派對形式，與員工歡度佳節，舒緩員工壓力以及持續更強聯繫。

他直言，其實遙距派對並非難事，FlexJobs已實施多年。該企通常會進行簡單的小組活動，而活動主要透過視像聊天、以郵件互送包裹來完成，Cochran解釋，這些活動包括：Secret Santa禮物交換、醜陋的毛衣競賽和虛擬午餐等。而所謂的虛擬午餐，公司會向每個人發送一張送餐服務的禮品卡，或者讓他們選擇自己喜歡的午餐，並在網上慶祝活動時，共同進餐。

至於一些較大型的聚會，她建議主持人可負責拉開序幕，並在整個活動過程中，將員工不斷轉移到不同的討論室進行討論，以促進同事之間的聯繫。Cochran笑言，實施社交距離政策已經又一段時間，相信同事之間的討論及聯繫比往年更加重要。

除了視像派對外，FlexJobs通常會在節日期間向員工提供獎金、其他小禮物以及感謝信。與此同時，為鼓勵員工抽出時間休息，FlexJobs每年從10月開始截止年底，都會每隔一個星期五休假一次。

責任編輯：曾曉汶