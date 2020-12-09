【抱憾終生】手機調靜音一晚收36個未接來電　兒子醒來驚悉父病逝錯失最後一面

▲ 兒子手機調靜音，錯失見父親最後一面的機會。

不少人在晚上睡覺前都會將電話調校為靜音模式，惟馬來西亞一名青年卻因此抱憾終生。當他早上醒來，發現36個來自親人的未接來電，始知父親於深夜離世，連最後一面都無法見到。

馬來西亞一名青年Faz近日在Twitter發文，分享自己不再把手機調成靜音的原因。他憶述，在2018年2月6日，他因為心情不好，想安靜地睡一覺，於是將手機調成靜音模式，沒想到翌日清晨起來時，發現手機有20通來自媽媽及16通來自姊姊的未接來電。

醒來發現爸爸已離世

他仔細看媽媽傳來的短訊內容，寫著「爸爸已經不在了」，讓他當場呆住。他立刻致電媽媽，才得知原本住在深切治療病房的爸爸，在凌晨12時半離世人世，而當時自己正在呼呼大睡。

雖然家人想聯絡他，卻無法找到人，導致他無法見到爸爸最後一面。Faz慚愧地表示，翌日家住得比他遠的姊姊，比他更早回到老家幫忙處理後事。他感嘆，唯一值得慶幸的是，當日他一大清早便起床，若一路睡到下午，他肯定更加後悔。

Faz又指，從那刻開始，他從未把手機調成靜音，也不敢錯過任何人的來電。他在帖文中亦寫下對爸爸的思念，

爸爸，請安息，我想你。

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責任編輯：王明芳