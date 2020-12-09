針對網上假消息和假新聞　徐英偉：現實世界法例適用網上違法行為

▲ 針對網上的假消息和假新聞，民政事務局局長徐英偉表示，網絡世界並非無法可依，如果網上行為在現實世界中屬違法，警方仍可透過現行法例打擊。（陳永康攝）

針對網上的假消息和假新聞，民政事務局局長徐英偉表示，網絡世界並非無法可依，如果網上行為在現實世界中屬違法，警方仍可透過現行法例打擊，強調根據本港法例，大部分現實世界的法例，都適用於網上世界，任何鼓吹他人犯法或進行網絡欺凌的活動，只要涉及刑事罪行，都會受到規管。

徐英偉今在立法會大會上表示，各政策局一直密切留意網上的謠言及失實報道，一旦發現有不正確的訊息廣泛流傳，造成社會誤解或負面氣氛時，會立即透過不同渠道澄清，如新聞稿或社交媒體帖文等，以遏止謠言的散播及公眾的疑慮。當局亦會留意海外有關網上發表虛假、危害公共安全訊息的法例，了解執法過程，檢視本港有無漏洞要填補。

他又指，互聯網平台令訊息可在短時間內發放予大量受眾，可被人濫用，煽動他人違法，對執法機關帶來重大挑戰。但若果當局就針對蓄意散播謠言制訂專項法例，將涉及多個複雜和具爭議的議題。

工聯會郭偉強批評，當局帶頭低估假資訊的威力，甚至要如《香港國安法》般，要國家出手立法，又指有關抹黑警隊的言論並非一朝一夕，而是多個虛假訊息疊加，如8.31事件，質疑政府是否低估假資訊的威力。

經民聯的林健鋒指出，假消息泛濫嚴重危害本港金融國際中心的地位，促請政府，盡快就監管假訊息發布進行立法。

體育、演藝、文化及出版界馬逢國認為，網上的假消息經過有組識、有部署的散發後，威力十分驚人，認為香港目前的法律體系，不足以應對網上假消息散布對香港帶來的威脅。

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記者：尹櫻霖