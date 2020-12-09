【使徒行者3x踩過界II】13歲外國生活煉成硬朗性格　蔡思貝：遇好事壞事都懷感恩之心

▲ 13歲外國留學煉成硬朗性格，蔡思貝走過谷底凡事懷感恩的心。

最近晚飯後打開電視睇無綫，黃金時段兩檔台慶重頭劇都有蔡思貝的身影。《使徒行者3》與張振朗談情說愛的阿兜（竇亞希），與《踩過界2》講述「三劍俠」情誼的癲姐（趙正妹），角色造型截然不同，展現出蔡思貝的多樣性。

兩檔劇集《使徒行者3》與《踩過界2》均有蔡思貝的參演，難免會有觀眾抱怨「乜又係你呀？」的情況，不過思貝接受TOPick專訪稱，未有聽到觀眾投訴奄悶：「反而聽到觀眾說：『呢排成日見到你』，是正面的語調。」

兩劇均與張振朗當對手，蔡思貝大讚對方是位非常能夠依靠的拍檔：「我們兩個都擠盡所有腦汁和心血去拍，看劇集播出時真的百般滋味在心頭。」

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▲ 今年播出的三套劇集，蔡思貝和張振朗都有對手戲。（《使徒行者3》劇照）

兩大重頭劇為奪視后打下強心針？

未有被看厭，全因為兩劇的角色設定相差甚遠，在《使徒行者3》思貝與張振朗的純愛情節讓觀眾看得心花怒放，在充滿江湖故事的劇集中成為輕鬆調劑的部份：「輕鬆位觀眾不會嫌多，我們的愛情場口浪漫得有點離地，有韓劇的感覺，觀眾看完會嘴角自然上揚跟著一起笑。」

至於《踩過界2》混合搞笑與悲傷，繼續講述癲姐對盲俠（王浩信飾）不求回報的愛：「癲姐的大愛精神很值得宣揚，同時亦希望觀眾見到癲姐後來如何得到啟發，學會在不健康的關係中亦懂得自愛。」

能夠在兩大重頭劇中擔演重要戲份，加上年初播出的《機場特警》口碑不俗，令思貝成今年視后大熱，不過她坦言沒有多想：「我相信Timing（時機），是我的時候就會來到，如果不是亦不會強求。有當然開心鼓舞，無的話唯有繼續努力，看哪裡能夠再改進。」

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▲ 「三劍俠」的情誼成為觀眾想追看下去的重點。（《踩過界2》劇照）

形象由谷底翻身

今日的思貝演出獲觀眾肯定，可是初出道時卻堪稱「負評王」。

2013年參選香港小姐以大熱姿態奪得亞軍後入行的她，機會連連卻因當時演技稚嫩，加上被爆出多宗負面新聞及緋聞，一直惹負評。

到2017年憑《踩過界》獲頒「最受歡迎電視女角色」，直腸直肚兼有自知之明的她竟於台上自嘲，表示自知並不受觀眾歡迎，但會努力做好自己，保持對演戲的熱誠。

▲ 2017年蔡思貝憑《踩過界》的趙正妹奪得「最受歡迎電視女角色」。（影片截圖）

此後見思貝的風評轉好，在劇中的角色甚有發揮，開始得到觀眾的認同。

她對此非常感恩：「在圈中每個人都好努力，但努力不被看見才是最無助的事。開心在於我的努力被大家看見，亦很感恩公司給許多機會，讓我作出不同嘗試。這些都很被動，非自己能控制，覺得很幸運有許多好的角色可以發揮，而能夠善用這些機會去令大家喜歡、看見我。」

鋼鐵是這樣煉成的

年紀輕輕已遇過多場風雨，堅強的思貝很懂得調節心理：「現在不論遇到好事、壞事都保持感恩的心，遇到不好的事對我來說是加強歷練，令我更能看通人生百態，對做戲、劇本分析更有幫助。好的事對我來說是獎勵，所以不論好壞都很歡迎。」

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▲ 蔡思貝感謝各種抨擊和挫敗，成就了今日的她。（湯炳強攝）

擁有如斯堅強刻苦的性格，要由16年前、13歲的小思貝開始講起。

因為美術老師的一句話，令思貝父母決定把性格活潑的女兒送到外國讀書：「那時候不論籃球還是鋼琴，所有課外活動都會參加，老師跟媽媽說我比較適合外國生活和就學，剛巧哥哥參加完紐新蘭的遊學團回港，說很喜歡、想要到當地長期讀書，於是便把我一併送過去。」

才13歲的思貝從此學會獨立：「一個人搭飛機到紐西蘭，人生路不熟，在寄宿學校慢慢學會如何靠自己，當然父母一直以來都很支持，但我都要有依靠自己的技能，學會如何疏導自己，至今這個技能仍有可用之處，所以給大家很堅強的感覺。」

▲ 個性硬朗的思貝，都會有溫柔細膩的時候。（《使徒行者3》劇照）

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堅強背後的柔弱

雖然外表硬朗、經歷令其堅強，但蔡思貝亦有其柔弱一面：「再強的人都會想依靠別人，所以我在朋友身邊都是做弱者，很多決定都由他們幫我去做。但在工作、專業層面就會強勢一點，可能是我習慣了這樣。」

在愛情上面對另一半，思貝則認為自己相對極端：「對戀人我會好高要求，同時又會好嗲、好依靠他。擇偶會以感覺行先，不特別分析對方是否適合，如果是認識多年的朋友，突然間有火花都無所謂，大家有共同感覺又可行的話有何不可？但感覺很像戲劇情節，哈哈。」

▲ 身邊有許多良朋摯友，思貝坦言每次想起好友們心中都會有股暖意。（湯炳強攝）

選美只為一張機票

當年以大熱姿態參選港姐，及後順利入行，事件開初全因一張回程機票：「那時在德國讀書，趁暑假回港又不想浪費那3個月時間，於是想要一圓夢想報讀演藝學院的暑期課程，即使未能在演藝畢業至少有進去上過課。」

她上網找表格同時見到香港小姐接受報名，當中寫道以海外佳麗身份參加並成功入選者，可獲得一張機票：「能夠贏得機票又能體驗參選過程，想到覺得很完美，於是就報名。」

結果入行7年以來的高低起跌，被問到曾否氣餒到想要放棄，蔡思貝斷言：「從來都無想過，我是個好硬頸、好堅持的人，一日未去到無得救的情況，一日都不會放棄。愛情、友情如是，工作當然如是，而且不覺得自己絕望，所以都會繼續堅持撐下去。」

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記者：陳心怡

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