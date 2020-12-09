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【居屋2020】居屋及白居二12月15日攪珠　過程在房委會Facebook直播

社會 15:21 2020/12/09

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「出售居者有其屋計劃單位2020」及「白表居屋第二市場計劃2020」攪珠儀式12月15日直播。（經濟日報資料圖片）

房委會今日（9日）宣布，「出售居者有其屋計劃（居屋）單位2020」（「居屋2020」） 及「白表居屋第二市場計劃（白居二）2020」（「白居二2020」）攪珠儀式將於下周二（15日）進行，攪珠儀式由房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如主持，但因疫情關係，整個攪珠過程將在房委會的Facebook專頁上直播，而不會安排公眾及傳媒出席。

房委會發言人表示，「居屋2020」及「白居二2020」將分別進行攪珠，以決定申請者按其申請編號最後兩個數字而訂出的先後次序。攪珠儀式將於下周二（15日）早上時10時30分開始，有興趣觀看攪珠直播的人士可瀏覽房委會Facebook專頁
 
發言人說：「居屋2020」及「白居二2020」的攪珠結果會於當日下午上載至房委會或房屋署的專用網頁網上遞交申請的申請者將於攪珠儀式完成後陸續收到電郵通知有關攪珠結果。房委會預計在明年5月或6月開始進行居屋選樓和向白居二的合資格申請者發出批准信。

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記者：陳曉瑩

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