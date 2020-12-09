羅致光：明年1月起3項印尼外傭費用改由僱主承擔　總額約500至800港元

▲ 印尼將在明年1月實施新規定，部分外傭時部分費用轉為僱主承擔，總額約500至800港元。（資料圖片）

印尼政府早前宣布在明年1月14日起實施新規例，免除出國工作的勞工（包括來港工作的家庭傭工）支付的就業服務費用，部分費用須由僱主承擔。勞工及福利局局長羅致光回應立法會質詢時指，據了解僱主聘請印傭時須承擔3項費用，總額約500至800港元，並已向印尼方面表達，新規例不應令香港僱主聘用印傭的費用大幅增加。

羅致光表示，勞工處已於9月與印尼駐港總領事館代表會面，據總領事館所述，新規定會將目前由外傭負擔的3項費用，即出國護照、無犯罪紀錄證明書，以及印尼社會保障保險供款改為由僱主承擔，總額約為500至800港元；而目前由外傭負擔的技能培訓費用及技能證明書的費用，則由印尼地方政府承擔。

羅致光指，明白本港外傭僱主關注新規例下的相關費用，會否最終轉嫁到僱主身上，強調港府已向印尼方面反映，認爲新規例不應令香港僱主聘用印傭的費用大幅增加，影響印傭來港就業。當局會繼續與總領事館保持聯繫，跟進新規例的安排。

而有僱主指菲律賓當局規定出國工作的勞工無須支付接受培訓和申領文件的費用，改由僱主承擔。羅致光引述菲律賓駐港總領事館指，有關安排早於2006年實施，不涉及任何新政策。

因應疫情，入境處特別延後外傭終止合約後回國的時間，惟有議員關注，有外傭涉嫌濫用提早終止合約轉換僱主的安排（俗稱「跳工」）。羅致光回應，入境處特別職務隊已加強審查經常轉換僱主的外傭的工作簽證申請，例如申請人在12個月內提前終止僱傭合約的次數及原因，如有外傭涉嫌濫用措施，入境處會拒絕其工作簽證申請，並要求他們離開香港。

羅致光又指，勞工處近月有接獲投訴，指有職業介紹所向外傭求職者提供現金奬賞等金錢誘因，吸引他們使用服務處理續約事宜或尋找新僱主。勞工處經巡查後，已指令有關公司停止該營商手法。

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記者：徐紹軒