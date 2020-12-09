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【新冠肺炎】葵盛西邨8座、馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣居民、及沙田一田百貨工作人士等今起須強制檢測

社會 16:45 2020/12/09

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衞生防護中心傳染病處主任張竹君。(陳國峰攝)

本港新冠肺炎疫情嚴峻，衞生防護中心公布今日（9日）新增104宗確診，35宗本地無源頭。初步確診約60宗。葵盛西邨增4宗確診，累積22宗確診。沙田一田百貨亦再有1人染疫。歌舞群組增 12 宗，包括6宗是何玉清院舍，累計超過690宗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君提到，昨日有確診個案的馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣於今日暫時未有新確診個案，已送樽讓居民接受檢測。

不過她指，基於有多個群組，今日起所有群組均須強制檢測，包括葵盛西邨8座居民，於11月18日於該處逗留超過2小時，均須檢測；而馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣居民同樣，於11月19日有居民逗留2小時以上(累積的2小時都計風險時間)，亦須接受檢測；沙田一田百貨1、2層在11月28日曾去過工作的人士；以及將藍隧道紮鐵工人都須強制檢測。

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她解釋，葵盛西邨8座陸續看到有不同樓層確診，與馬鞍山錦豐苑情況相近，「一座大廈有2、3宗不算少」，葵盛西邨8座有5個單位、馬鞍山錦豐苑有4個單位，所以希望所有居民均做檢測，尤其是大廈內的居民互不認識，「差不多時間出現一堆個案」，未知是巧合還是有傳播風險，所以最好做檢測，對於已搬走，但當時有留於該處的人士亦有法律效力。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：洪芷晴

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