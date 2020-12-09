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【新冠肺炎】因應表演場地須全部關閉　雷有輝音樂會再度延期

娛樂 15:45 2020/12/09

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雷有輝音樂會再度延期。

雷有輝《PAT Music Over Rainbow》音樂會原訂於12月19日至20日舉行，惟因應政府收緊防疫措施，所有表演場地須關閉，今年已三度延期的雷有輝，無奈再宣布押後演出。

以下為西九戲曲中心之安排通知：

有鑑於目前情況，原訂於2020年12月19至20日（星期六至日）在舉行之「PAT Music Over Rainbow 雷有輝音樂會」將會延期舉行。由於最新演出日期尚未確定，主辦單位決定先向所有持票人士安排退票。演出日期及公開發售時間落實後，將於西九文化區網站公布。

退票安排如下：

以信用卡購票之人仕，票款將於2020年12月29日起八星期內自動退回用作交易之信用卡帳戶內。票款一律不以現金或支票形式退回。

以現金／八達通購票之人仕，請於2020年12月29日至2021年2月28日期間，攜同節目門票於辦公時間*內到戲曲中心票務處辦理退款手續。以現金／八達通購票之人仕需於退票當天確認及簽署退款申請表格，全額票款將以現金退回。

*票務熱線（852）2200 0022及戲曲中心票務處的辦公時間現更改為每日上午10時至晚上8時，自由空間票務處暫時停止服務。如有任何更改則會於西九文化區網站公布。我們建議閣下可於前往戲曲中心前致電確認當天的辦公時間。

如有任何查詢， 請致電西九文化區票務熱線（852）2200 0022或電郵至ticketinfo@wkcda.hk。

撰文 : TOPick柴犬出動

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