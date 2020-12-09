輕鐵康樂路站路軌出現裂縫 列車服務一度受阻 社會 15:58 2020/12/09 分享： 熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠 ▲ 輕鐵康樂路站路軌出現裂縫。（資料圖片） 港鐵今日下午1時41分公布，輕鐵康樂路站路軌有裂縫及故障，輕鐵服務維持，但經過該路段時會減慢車速。有關路段的故障現已修復，但列車經過有關路段仍需慢駛。 【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI 實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS 記者：陳梓蔚 相關文章 【野蠻孫子】男童地鐵大聲鬧嫲嫲「老東西」迫讓座 乘客斥無家教被罵：不要管我 15:41 2020/12/05 【野蠻孫子】男童地鐵大聲鬧嫲嫲「老東西」迫讓座 乘客斥無家教被罵：不要管我 【港鐵樣本包】10個港鐵自動派發機所有新冠病毒樣本收集包已派完 港鐵手機應用程式可查看各站派發情況 17:59 2020/12/07 【港鐵樣本包】10個港鐵自動派發機所有新冠病毒樣本收集包已派完 港鐵手機應用程式可查看各站派發情況 【新冠肺炎】港鐵車站維修員確診 曾於6個車站工作 22:31 2020/12/08 【新冠肺炎】港鐵車站維修員確診 曾於6個車站工作