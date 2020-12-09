輕鐵康樂路站路軌出現裂縫　列車服務一度受阻

▲ 輕鐵康樂路站路軌出現裂縫。（資料圖片）

港鐵今日下午1時41分公布，輕鐵康樂路站路軌有裂縫及故障，輕鐵服務維持，但經過該路段時會減慢車速。有關路段的故障現已修復，但列車經過有關路段仍需慢駛。

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記者：陳梓蔚