  • 21°C
香港時間 : 20201209日 (三) 16:34
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

輕鐵康樂路站路軌出現裂縫　列車服務一度受阻

社會 15:58 2020/12/09

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

輕鐵康樂路站路軌出現裂縫。（資料圖片）

港鐵今日下午1時41分公布，輕鐵康樂路站路軌有裂縫及故障，輕鐵服務維持，但經過該路段時會減慢車速。有關路段的故障現已修復，但列車經過有關路段仍需慢駛。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

相關文章

【野蠻孫子】男童地鐵大聲鬧嫲嫲「老東西」迫讓座　乘客斥無家教被罵：不要管我
15:41 2020/12/05
【野蠻孫子】男童地鐵大聲鬧嫲嫲「老東西」迫讓座　乘客斥無家教被罵：不要管我
【港鐵樣本包】10個港鐵自動派發機所有新冠病毒樣本收集包已派完　港鐵手機應用程式可查看各站派發情況
17:59 2020/12/07
【港鐵樣本包】10個港鐵自動派發機所有新冠病毒樣本收集包已派完　港鐵手機應用程式可查看各站派發情況
【新冠肺炎】港鐵車站維修員確診　曾於6個車站工作
22:31 2020/12/08
【新冠肺炎】港鐵車站維修員確診　曾於6個車站工作

最高瀏覽

【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
17:06 2020/12/08
【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂
12:35 2020/12/08
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做
13:46 2020/12/08
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做