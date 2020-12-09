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【外賣優惠】沙田帝逸酒店推出外賣外送服務　抵食中西日套餐便當$48起【內附餐牌】

休閒消費 16:01 2020/12/09

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

帝逸酒店推出多款中、西、日外賣美食，包括去骨海南雞配油飯及雞清湯。（酒店提供）

在第4波疫情影響下，政府再度實施晚市禁堂食，各大食肆都紛紛推出相應措施。沙田帝逸酒店近日推出多項外賣外送美食服務，由中西日美食、便當、印度咖喱、家常小炒、素食至壽司刺身都一應俱全，更低至$48起，方便抵食。

 

香烤豬肋條配時蔬及炸薯條（酒店提供）

Alva House 西餐

  • 精選餐盒$88起：肉醬意粉、印度咖喱羊配白飯、焗豬扒飯及白汁雞皇飯等 
  • 滋味套餐$188起：香烤豬肋條配時蔬及炸薯條、牛肝菌素菜意大利飯(素)、燴羊膝配薯蓉及時蔬、香煎三文魚配龍蝦汁等

逸軒盆菜（酒店提供）

逸軒粵菜

  • 精選餐盒$88起：川式麻婆豆腐飯、臘味蠔豉炒絲苗、蝦肉芙蓉煎蛋飯、豆腐火腩飯及雪菜火鴨絲燜鴛鴦米粉等
  • 逸軒盆菜：6位用$2,485、12位用$4,860

川式麻婆豆腐飯（酒店提供）

源峰日式美食 

  • 便當壽司$48起：5點刺身盛合、牛肉稻庭湯烏冬、汁燒鹿兒島和牛丼便當、天婦羅稻庭烏冬拼海鰻棒壽司便當及鰻魚柳川風鍋等

鰻魚柳川風鍋（酒店提供）

酒店提供外賣外送服務，沙田區客戶訂購滿$1,000可享免費送餐。外賣供應時段為中午12時至晚上9時30分，須於自取或送餐時間前1.5小時預訂。

帝逸酒店
地址：沙田源康街1號
訂購電話︰3653 1118或5505 5092（WhatsApp）
餐單網址︰www.alva.com.hk/tc/offers-detail/alva-takeaway-and-delivery.html

記者︰黃依情

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