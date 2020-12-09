  • 20°C
香港時間 : 20201209日 (三) 18:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【慳家奶奶】翻熱隔夜餸連食7日　新抱勸丟棄被斥浪費：打開雪櫃很恐怖

親子 16:17 2020/12/09

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

慳家奶奶翻熱隔夜餸，還要連食7日。

為免浪費食物，不少長輩都喜歡把吃剩的飯餸放入雪櫃，之後再加熱食用，直至把食物吃完，然而這做法不但不健康，更有機會引致食物中毒。近日，台灣有人妻在社文平台投稿，稱奶奶愛吃隔夜菜，甚至試過把餸菜連續加熱7日，令她非常無奈。

有台灣人妻在facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿，她表示，奶奶有吃隔夜菜的壞習慣，她平日會在工作的小吃店帶食物回家，甚至打包整整一個星期的份量回來。對於奶奶的行為，新抱感驚訝︰

一個禮拜都吃一樣的東西，菜熱到第二天就很不新鮮，你還能熱7天？

買新鮮餸菜被斥浪費

人妻表示，自己是愛烹飪的人，常常會看當日心情而買餸回家煮，但卻被奶奶怪責浪費，認為只要熱一熱她從小吃店拿回來的雞湯就可以吃。不過，人妻堅決不吃，因為擔心不知放了多少天，每當她打開雪櫃，看到一堆奶奶囤積在雪櫃內的食物，就覺得很恐怖。

不少網民紛紛表示，難以理解為何要吃隔了好幾天的飯餸，「一直加熱會有毒，而且沒營養」、「感覺幾乎老人家都一樣」、「很多老一輩的都覺得冰箱是異世界空間，時間永遠停格」。

藝人黃錦雯的媽媽早前因吃隔夜菜，引致食物中毒而入院。（facebook圖片）

黃錦雯呼籲大眾別再吃隔夜菜。（facebook圖片）

食隔夜菜中毒入院

事實上，食隔夜餸不但有致癌風險，亦有機會引致食物中毒。台灣女藝人黃錦雯早前就在facebook透露，70歲的媽媽緊急入院，原因就是「吃隔夜菜中毒」，差點引發敗血病。她提醒大眾，

不要再吃隔夜菜，隔夜菜是健康殺手，會對身體造成傷害，真的要付出很大代價！

食安中心：隔夜菜危害健康

本港食安中心也曾指出，進食隔夜蔬菜有機會危害健康。蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用，轉化為亞硝酸鹽，從而導致正鐵血紅蛋白血症及癌症。建議不要隔餐甚至隔夜進食，特別是夏季，因為煮熟的蔬菜容易被細菌污染，把蔬菜中的硝酸鹽分解而產生亞硝酸鹽，對人體產生影響。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

食安中心指，不同種類的蔬菜，硝酸鹽含量也不同。硝酸鹽本身可說是沒有毒性，但若處理或貯存不當，蔬菜中天然存在的硝酸鹽會被細菌轉化成亞硝酸鹽，而大量的亞硝酸鹽可引致正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症），令皮膚和嘴唇發紫，屬於一種罕見症狀。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳

相關文章

【隔夜菜危機】70歲慳家媽媽上吐下瀉險成敗血病　女兒心痛：隔夜菜是健康殺手
10:52 2020/10/12
【隔夜菜危機】70歲慳家媽媽上吐下瀉險成敗血病　女兒心痛：隔夜菜是健康殺手
【食用安全】憂浪費長期食隔夜菜　慳家媽媽現血便揭患大腸癌2期【附高風險蔬菜清單】
12:17 2020/09/10
【食用安全】憂浪費長期食隔夜菜　慳家媽媽現血便揭患大腸癌2期【附高風險蔬菜清單】
婆媳關係 家庭關係 食用安全 網絡熱話 家庭教育

最高瀏覽

【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
17:06 2020/12/08
【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂
12:35 2020/12/08
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做
13:46 2020/12/08
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做