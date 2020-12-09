【慳家奶奶】翻熱隔夜餸連食7日　新抱勸丟棄被斥浪費：打開雪櫃很恐怖

▲ 慳家奶奶翻熱隔夜餸，還要連食7日。

為免浪費食物，不少長輩都喜歡把吃剩的飯餸放入雪櫃，之後再加熱食用，直至把食物吃完，然而這做法不但不健康，更有機會引致食物中毒。近日，台灣有人妻在社文平台投稿，稱奶奶愛吃隔夜菜，甚至試過把餸菜連續加熱7日，令她非常無奈。

有台灣人妻在facebook專頁「靠北婆婆2.0」投稿，她表示，奶奶有吃隔夜菜的壞習慣，她平日會在工作的小吃店帶食物回家，甚至打包整整一個星期的份量回來。對於奶奶的行為，新抱感驚訝︰

一個禮拜都吃一樣的東西，菜熱到第二天就很不新鮮，你還能熱7天？

買新鮮餸菜被斥浪費

人妻表示，自己是愛烹飪的人，常常會看當日心情而買餸回家煮，但卻被奶奶怪責浪費，認為只要熱一熱她從小吃店拿回來的雞湯就可以吃。不過，人妻堅決不吃，因為擔心不知放了多少天，每當她打開雪櫃，看到一堆奶奶囤積在雪櫃內的食物，就覺得很恐怖。

不少網民紛紛表示，難以理解為何要吃隔了好幾天的飯餸，「一直加熱會有毒，而且沒營養」、「感覺幾乎老人家都一樣」、「很多老一輩的都覺得冰箱是異世界空間，時間永遠停格」。

▲ 藝人黃錦雯的媽媽早前因吃隔夜菜，引致食物中毒而入院。（facebook圖片）

▲ 黃錦雯呼籲大眾別再吃隔夜菜。（facebook圖片）

食隔夜菜中毒入院

事實上，食隔夜餸不但有致癌風險，亦有機會引致食物中毒。台灣女藝人黃錦雯早前就在facebook透露，70歲的媽媽緊急入院，原因就是「吃隔夜菜中毒」，差點引發敗血病。她提醒大眾，

不要再吃隔夜菜，隔夜菜是健康殺手，會對身體造成傷害，真的要付出很大代價！

食安中心：隔夜菜危害健康

本港食安中心也曾指出，進食隔夜蔬菜有機會危害健康。蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用，轉化為亞硝酸鹽，從而導致正鐵血紅蛋白血症及癌症。建議不要隔餐甚至隔夜進食，特別是夏季，因為煮熟的蔬菜容易被細菌污染，把蔬菜中的硝酸鹽分解而產生亞硝酸鹽，對人體產生影響。

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食安中心指，不同種類的蔬菜，硝酸鹽含量也不同。硝酸鹽本身可說是沒有毒性，但若處理或貯存不當，蔬菜中天然存在的硝酸鹽會被細菌轉化成亞硝酸鹽，而大量的亞硝酸鹽可引致正鐵血紅蛋白血症（藍嬰綜合症），令皮膚和嘴唇發紫，屬於一種罕見症狀。

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責任編輯：王明芳