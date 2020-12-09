【世界第一帥】網傳20歲藏族美少年結婚照　丁真否認已婚︰我從沒有女朋友

▲ 20歲藏族美少年澄清自己沒有女朋友。

20歲藏族美少年丁真近期熱爆網絡，備受中港台萬千女網民關注，連日本妹也被迷倒。不過人紅自然是非多，最近網傳丁真已婚消息，更流出一張疑似婚照，老婆為同村一名女孩，而丁真亦打扮較隆重，身穿紅色頭巾及黃金衣裳，引起女粉絲恐慌，並高呼自己才是丁真的未來老婆。

據內地傳媒報道，最近網傳一張疑似是丁真結婚照中，可見丁真頭戴紅色頭巾，身穿金黃色背心，打扮得比較隆重。而丁真旁邊也站著一名打扮較隆重的女生，身穿白色巾心、頭戴黑色頭巾。

▲ 網傳這張疑似是丁真與同村女孩的結婚照。（網上圖片）

網民質疑丁真早婚

有自稱認識丁真的網民對話截圖流出，指出丁真的老婆是同村一名叫卓瑪的女孩，兩人是去年結婚，網民還稱其哥哥有出席婚禮。有人質疑丁真去年才18歲，而中國男性的法定結婚年齡是22歲，丁真根本沒可能結婚，但該網民稱，在丁真家鄉的人都會早婚。

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據悉，在藏族結婚習俗中，新郎需要佩戴最少一條「哈達」，是用長方形絹布製成的禮敬法器，有人甚至會戴幾條，而丁真的「婚照」中，他被指有佩戴「哈達」。

▲ 丁真曾在網上直播回答粉絲，自己未曾交過女朋友。（影片圖片）

不過，有網民分享一些藏族人的婚照做對比，打扮均比丁真在「婚照」中華麗，令人質疑丁真可能只是出席一個較隆重的場合而已。

▲ 有網民挖出丁真的舊照片，長髮造型非常吸引！（微博圖片）

澄清未曾拍拖沒有女友

另有網民爆料稱，丁真與卓瑪在社交網站曾使用情侶頭像，還發現一個叫「丁真」與「卓瑪」的帳戶有親密互動，曾互相留言「老公、老婆」。

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丁真自走紅後，開設了微博和抖音與粉絲互動，他曾在抖音開直播，被問及感情狀況時，他笑稱自己從未曾交過女朋友。

▲ 一名攝影師原本想拍攝丁真的18歲弟弟尼瑪（左），卻無意中拍攝了哥哥丁真（右）令他爆紅。（微博圖片）

媽媽指兒子僅小三程度

丁真的私生活備受關注，有網民指丁真並非如外表純樸，其實是一名富家子弟，一件衣服價值2千元人民幣，手上又戴著金戒指、用iPhone等。不過最近有內地媒體訪問了丁真的媽媽，可見媽媽衣著樸素，家裏環境樸實，令丁家富裕的傳聞不攻自破。

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丁真的媽媽透露，兒子只讀到小學三年級，之後便輟學回家負責放牛放羊、挖蟲草、撿松茸等。對於兒子現加入國企做旅遊大使，媽媽也感到滿意，希望兒子能改善家庭環境及幫助家鄉變得更好。丁真表示收到很多粉絲的禮物，最多就是書本，承諾會閱讀每一本書。

現年20歲的丁真全名叫丁真珍珠，來自四川甘孜藏族自治州康巴藏族，因被攝影師拍下帥氣一面而紅爆網絡，攝影師後來指出，原本此行欲拍攝丁真的弟弟尼瑪，但他見不到尼瑪，見到他的哥哥丁真也很帥氣就拍攝下來，實屬緣份。

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責任編輯︰林綺玲