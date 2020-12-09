【母親離世】余慕蓮情況好轉改往普通病房　友人未敢告知魚毛姐母親逝世消息

▲ 余慕蓮母親鄧美美離世，享年99歲。

魚毛姐余慕蓮在今年11月中因肺纖維化惡化而被送伊利沙伯醫院ICU，現在仍在伊利沙伯醫院留醫，尚幸據余慕蓮的朋友透露，魚毛姐早前情况已穩定，已由加護病房搬到大房繼續接受治療，但她仍未能進食，要在鼻孔輸入營養液。

由於她的喉嚨部位開了造口插喉助呼吸和治療肺部，因此余慕蓮暫未能説話，不過其精神良好，並在醫護幫助下透過網上視像與朋友見面解悶。

但有消息指，余慕蓮在美國洛杉磯生活的母親鄧美美，於12月7日離世，享年99歲。

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▲ （影片截圖）

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余慕蓮母親為粵語片演員

鄧美美原名鄧少賢，為粵語片女演員，曾參演過百多套電影。她在16歲時誕下余慕蓮，不過魚毛姐曾在訪問坦言，母親重男輕女，所以余慕蓮在11歲才有書讀、17歲便出來社會工作。由於鄧美美後來再嫁另組家庭，故此母女關係疏離。

不過因為余慕蓮從小隨母親出入片場，由此對演戲產生興趣。

雖然如此，余慕蓮的友人暫時未敢將鄧美美離世的消息告知魚毛姐，以免影響到她的康復。