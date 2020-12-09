【恐怖虐狗】送愛犬寵物美容遭店長狂撞擊　回家後雙眼紅腫右腳跛行主人急送醫

▲ 台灣一名寵物店店長將柴犬不斷撞擊洗澡糟內壁以致重傷，其後遭撤銷營業許可證。

台灣早前發生虐待狗隻事件，一名狗主將愛犬送往板橋區某寵物店洗澡美容，怎料柴犬回來後雙眼紅腫、右後腿跛行，出現懼怕人的行為。狗主懷疑愛犬遭受虐待，立即通知新北市動物保護防疫處，並翻查閉路電視，發現寵物店店長將柴犬不斷撞擊洗澡糟內壁以致重傷，其後店家遭撤銷營業許可證。

綜合台媒報導，事件發生在11月中，新北市動物保護防疫處表示，狗主將4個月大柴犬「起司」送往寵物店洗澡美容，愛犬回來後身體出現異樣，主人緊急送醫並通報。

涉案店主表示，案發時接連2位員工嘗試替「起司」洗澡，都遭牠作勢「咬手指」，他便以牽繩輔助替「起司」洗澡。

閉路電視畫面顯示，該店長將柴犬放入澡槽時，數次大力手持牽繩不斷甩動，柴犬被騰空抽起，又猛烈撞擊澡槽內壁，導致犬隻受傷。柴犬「起司」從原先的掙扎、跳躍、撲咬，最後倒下，四腳呈癱軟狀態。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

動保處表示，該店長行為已違反動物保護法第6條「故意虐待動物行為」，將撤銷其營業許可證，更有可能罰款台幣１萬5千元至7萬5千元。動保處呼籲，寵物美容業者應有愛心、小心謹慎對待每一隻寵物；飼主如有發現寵物遭虐待傷害，應送動物往醫院醫治，並通報動保處依法查處。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12（128GB）：bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳