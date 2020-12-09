【新冠肺炎】今日新增104宗確診個案　35宗涉源頭不明

▲ 本港今日（9日）新增104宗確診個案，包括5宗輸入個案及99宗本地感染，其中35宗為源頭不明個案，另有64宗與其他個案相關病例。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，確診個案數字連續第二日達到三位數字。衞生防護中心今日（9日）下午召開記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君與醫管局總行政經理何婉霞會出席交代情況。

本港今日（9日）新增104宗確診個案，包括5宗輸入個案及99宗本地感染，其中35宗為源頭不明個案，另有64宗與其他個案相關病例。當中包括4宗葵盛西邨群組個案，累計有22宗確診；1宗屬新蒲崗百樂護老院群組，累計4人染疫；1宗屬亞博館社區治療設施5號展館，該群組目前共有13人確診；衞生防護中心群組增1宗確診，累計4宗個案；日出康城地盤群組增1宗，累計52宗；東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍再多1宗感染，累計61宗；而沙田「一田百貨」群組亦多1人確診，累計5宗。

張竹君指，今日有12宗個案與「跳舞唱歌」群組有關，包括6名東華三院何玉清翠柳頤庭院友，群組累計逾690宗個案；另外有42宗個案與其他個案相關。

新增群組方面，將軍澳藍田隧道地盤有6名扎鐵工人染疫，工友須接受強制檢測，詳情請看【下一頁】

而葵盛西邨8座、馬鞍山錦豐苑C座錦蕙閣居民，及沙田一田百貨工作人士亦須接受強制檢測，詳情請看【下一頁】

另外，本港現時有至少60宗初步確診個案，包括5宗屬沙田「一田百貨」群組，「一田百貨」已有5名員工確診。

衞生防護中心指鑑於本地感染個案仍不時出現，市民如認為曾與確診個案於相同期間到訪相同地方，其後如有不適應立即求醫。若沒有出現病徵，市民如擔心受感染，亦可前往醫院管理局轄下指定普通科門診診所領取樣本收集包以收集深喉唾液樣本，接受免費病毒檢測服務。



有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：徐紹軒