【新冠肺炎】再多一名確診者離世至今累計113宗　威爾斯親王醫院內科病人確診至少有14名緊密接觸者

▲ 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞。（陳國峰攝）

本港新冠肺炎疫情嚴峻，今日（9日）新增104宗確診個案，4宗輸入個案，35宗本地不明源頭感染。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞下午公布最新疫情。

本港今日（9日）新增104宗確診個案，包括5宗輸入個案及99宗本地感染，其中35宗為源頭不明個案，另有64宗與其他個案相關病例。詳情請看：【下一頁】

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞公布，一名確診不久的85歲女患者（個案編號：7,132），於今日（9日）下午2時許由亞博社區冶療中心轉送瑪麗醫院隔離治療，她有長期病患，並於今日下午3時26分離世。至今有111名新冠肺炎患者在公立醫院離世，本港累計有113名新冠肺炎患者離世。

該名病人為大角咀東華三院何玉清翠柳頤庭老人院的院友，當時正在亞博社區冶療中心接受檢疫，確診後已即時送往瑪麗醫院接受隔離治療。

何婉霞又表示，威爾斯親王醫院一名內科病人於11月30日因「肚痾」和血糖低而入院，入院時曾接受鼻咽拭子病毒檢測，結果最初為陰性。然而，由於該名病人最近持續發低燒，醫院再次安排檢測，該名病人最終於12月8日初步確診。

何婉霞指出，與該名病人同病格的10病人已被列為密切接觸者，當中4名病人尚在住院，4人檢測結果呈陰性；另有6人已經出院，衞生署會作出跟進。另外，有同病格其他病人的4名家屬曾因恩恤獲準探病，4人被列作密切接觸者；另外，無醫院職員被列作密切接觸者。

▲ （經濟日報資料圖片）

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，確診個案包括一名於將軍澳藍田隧道工作的紮鐵工人，另有5人初步陽性，全部均負責隧道紮鐵工作。詳情請看：【下一頁】

現時私家醫生可要求有確診風險的病人接受病毒檢測，並需於2日內交還樣本。何婉霞表示，現時醫管局日均派出1,000至2,000個樣本瓶，9成被要求檢測的市民有按時交回樣本，但至今仍有數十名市民，在獲2次提示下仍未交回樣本。何婉霞提醒有關人士儘快交回樣本，否則會轉交有關部門跟進。

截至今早9時為止，醫管局共呈報133宗懷疑個案；在過去24小時，再多87名確診病人康復出院，至今共5,783人康復出院。

另外，現時有1,149名確診者在22間醫院留醫和，其中39人危殆、58人嚴重，其餘1,052名病人情況穩定。公立醫院正使用1,235張負壓病床及676間負壓病房，其使用量分別是77.5%和81%。

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責任編輯：陳梓蔚