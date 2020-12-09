  • 20°C
香港時間 : 20201209日 (三) 18:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】中環婦產科中心私家護士確診　患者發病2日後仍上班

社會 17:09 2020/12/09

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

「婦產科中心」工作的私家護士確診。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，衞生防護中心今日（9日）公布新增104宗確診個案，包括5宗輸入個案及99宗本地感染，其中35宗為源頭不明個案，另有64宗與其他個案相關病例。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名於中環皇后大道中28號中匯大廈12樓「婦產科中心」工作的私家護士（個案編號：7168）確診，屬不明源頭個案，12月6日開始不適，最後上班日期為12月8日。有幾名緊密接觸者要檢疫，由於該名護士與病人接觸風險不大，所以只須接受檢測。

    點擊圖片放大
    +2

另外，源頭不明個案包括一名於將軍澳藍田隧道工作的紮鐵工人（個案編號：7136），另有5人初步陽性，全部均負責隧道紮鐵工作，由於他們於不同更工作，中心仍點算其他工作人員屬緊密接觸者數字要檢疫，其他工友則要接受強制檢測。她又指，該地盤涉1400人工作，而工友會在貨櫃更衣，有一定感染風險，已要求該地盤消毒和暫停運作，詳情即看：【下一頁】

中環中匯大廈婦產科中心一名護士確診。（陳永康攝）

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】機場警區疑爆疫　3名28至41歲男警長及警員初步確診
23:47 2020/12/08
【新冠肺炎】機場警區疑爆疫　3名28至41歲男警長及警員初步確診
【新冠肺炎】新增13間食肆有確診者到訪　涉IFC無二、尖沙咀大喜屋
今日 10:28
【新冠肺炎】新增13間食肆有確診者到訪　涉IFC無二、尖沙咀大喜屋
【新冠肺炎】順豐一名司機收派員確診　新蒲崗門市停業一天所有員工檢測
今日 12:53
【新冠肺炎】順豐一名司機收派員確診　新蒲崗門市停業一天所有員工檢測
新冠肺炎疫情 張竹君 衞生防護中心 護士

最高瀏覽

【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
17:06 2020/12/08
【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂
12:35 2020/12/08
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做
13:46 2020/12/08
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做