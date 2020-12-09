【新冠肺炎】中環婦產科中心私家護士確診　患者發病2日後仍上班

▲ 「婦產科中心」工作的私家護士確診。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，衞生防護中心今日（9日）公布新增104宗確診個案，包括5宗輸入個案及99宗本地感染，其中35宗為源頭不明個案，另有64宗與其他個案相關病例。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，一名於中環皇后大道中28號中匯大廈12樓「婦產科中心」工作的私家護士（個案編號：7168）確診，屬不明源頭個案，12月6日開始不適，最後上班日期為12月8日。有幾名緊密接觸者要檢疫，由於該名護士與病人接觸風險不大，所以只須接受檢測。

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另外，源頭不明個案包括一名於將軍澳藍田隧道工作的紮鐵工人（個案編號：7136），另有5人初步陽性，全部均負責隧道紮鐵工作，由於他們於不同更工作，中心仍點算其他工作人員屬緊密接觸者數字要檢疫，其他工友則要接受強制檢測。她又指，該地盤涉1400人工作，而工友會在貨櫃更衣，有一定感染風險，已要求該地盤消毒和暫停運作，詳情即看：【下一頁】

▲ 中環中匯大廈婦產科中心一名護士確診。（陳永康攝）

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記者：陳子謙