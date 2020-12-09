【新冠肺炎】將軍澳藍田隧道地盤6名扎鐵工人染疫　工友須接受強制檢測

▲ 將軍澳藍田隧道地盤出現爆發。

本港新冠肺炎疫情進入第四波，衞生防護中心今日（9日）公布新增104宗確診個案，包括5宗輸入個案及99宗本地感染，其中35宗為源頭不明個案，另有64宗與其他個案相關病例。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，源頭不明個案包括一名於將軍澳藍田隧道工作的紮鐵工人（個案編號：7136），另有5人初步陽性，全部均負責隧道紮鐵工作，由於他們於不同更工作，中心仍點算其他工作人員屬緊密接觸者數字要檢疫，其他工友則要接受強制檢測。她又指，該地盤涉1400人工作，而工友會在貨櫃更衣，有一定感染風險，已要求該地盤消毒和暫停運作。

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群組方面，「歌舞群組」增12宗個案，其中6名屬東華三院何玉清翠柳頤庭宿友；日出康城9期和啟德地盤群組增1宗，累計52宗；東華三院方樹泉日間活動中心暨宿舍再多1人感染，累計61宗；葵盛西邨8座亦有4宗確診，累計22宗；百樂護老院再多1人確診，累計4宗。

亞洲國際博覽館社區檢疫設施增1人確診，累計13宗個案；衞生防護中心再多1名工作人員確診，累計4宗；沙田「一田百貨」增1人確診，累計4宗個案，另有6宗初步確診個案。

▲ 涉事的地盤有工人在休息期間，未有戴上口罩。（陳靜儀攝）

張竹君又指，鑽石山志蓮護理安老院一名員工確診，有5名院友和3名員工要檢疫，已派員到該院派發樣本瓶檢測。她又提到，昨日亦有一宗確診個案涉及賽馬會屯門盲人安老院3樓工作的員工（個案編號：7016），有13名院友和3位員工要接受檢疫。

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記者：陳子謙