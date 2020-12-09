【疫境自強】RubberBand回顧一年如逆水行舟　泥鯭捲入緋聞：這不是樂隊需要的

▲ RubberBand回望過去一年，經歷不少小城大事。

四人樂隊RubberBand自08年出道，在樂壇穩步發展，距料今年一個疫情衝擊，演藝界幾陷入停頓，RubberBand成員亦坦言經歷9個沒工作的冰河期。可是人窮志不短，成員們繼續創作回應人心，以作品見証時代變遷。

疫情衝擊令娛圈不少表演都要煞停，RubberBand去年為製作第9張專輯《i》，在主腦成員阿正建議下，飛到日本與一行13人的Kyoto Composers Jazz Orchestra一同錄製歌曲，製作9首big band樂曲，並原定今年邀多位日本弦樂手來港開音樂會。

幻想中的計劃本是美好，可是因受疫情影響，應驗了碟中《漫長》一曲，港日樂手同台交流遙遙無期。樂隊惟有靈活變通，將實體騷變作線上售票音樂會，由音樂戰友Patrick Lui領同13人本地樂手，照樣在在西九舞台如實呈現碟中歌曲。

相隔兩年推出專輯與日本樂團合作 RubberBand疫情下舉行線上音樂會

▲ RubberBand受訪時四缺一，因成員阿正剛做爸爸有事未能出席。（攝影：曾耀輝）

疫情愈趨嚴峻，RubbeBand上台也要做好防疫準備。成員 bass手阿偉稱：「西九場地防疫工夫很足，我們入場前都要填健康表，有些吹口樂手因不能戴口罩，故要用板間圍著，始終健康和安全緊要。」

再次見證移民潮出現

今次碟中歌曲均為去年開始創作，作為歌詞主導的6號形容，就有如2019年的心情歷程。「首先做好的《朝著大海》及《孤島人》是去年春天寫的，之後每首歌曲創作下去，就好像一個分水嶺，香港也漸漸步入多事之秋，難免將各種心情放了入去。」

譬如6號跟鼓手泥鯭合寫的《健兒》，原為今年舉行的東京奧運而啟發，只是奧運現今舉行無期，歌曲中的情感卻更勵志。泥鯭解釋：「這歌本來就是講體育的意義，就是如何打一場逆境波，奧運雖停辦，其實我們生活中就充滿不同為生活和理想打拼的健兒。」

最傷感的一首歌，相信是壓軸的《練習說再見》，在不少人紛紛要告別我城的今天，離愁別緒更是濃厚。6號感慨在中學時代曾遇上的移民潮，想不到今日再有另一波出現，因而寫下此歌作記錄。

▲ RubberBand作品一向緊扣社會脈搏。（取自facabook）

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有人籌謀著要離開，RubberBand不乏成員有家室子女，坦言也曾討論此話題，但都有共識沒有迫切性。泥鯭解釋：「說走很易，但真的能捨得父母家人嗎？我們在香港成長，經歷過不同的變化，亦對這地方很有情，在此特別的時勢，更想留下來感受會否再有另一個變遷。」

疫情期感覺如廢人

今年疫情浪捲各行各業，RubberBand也難以獨善其身，成員坦言自1月在台北演出後，連續9個月都未有新工作，大家靠積蓄過活，只能省吃省喝捱過來，感覺如回到初出道時的徬徨。

已婚的6號不諱言此段日子情緒低落：「因適逢父親過身，加上社會如停頓下來，沒工作沒收入，拿不到錢回家，感覺像廢人，有掙扎是否要做回以前港台的PA工作，身邊朋友卻鼓勵我先做好自己的音樂，幸而期間都在做新碟的錄音，我們又做了一些網上表演，好不容易捱到現在。」

泥鯭覺得先有對自己有信心，今年確是難捱，但總有日疫情會過，工作會再來；阿偉疫情期間多陪了家人，又有不一樣的幸福感。

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泥鯭捲入緋聞事件

回顧今年，RubberBand的事業插曲，可說是成員泥鯭因為花邊緋聞，成為娛樂版追訪對象。早說過不會作出回應的泥鯭坦言：「娛樂報導就留回娛樂媒體去做，這也不是樂隊需要的新聞，我個人看法是，茶樓的蝦餃好食便食蝦餃，食客不用理會點心姐姐的花邊新聞。」

會否因緋聞令樂隊多了知名度？泥鯭笑言：「就算真的有幫助，自己也不會安樂，無論是八卦或社會新聞，如果你存心去消費它而得益，那就不應該，像我們不會因為社會事件，而去計算寫一首甚麼歌，除非你是出自真心的，否則只是一種僥倖心態。」

▲ 相隔兩年推出第9張專輯《i》，而樂隊亦將舉行「RubberBand《！》線上音樂會 」

對樂隊而言，無論現況如何，首先都要做好自己本份，正如碟名《i》，問心無愧才更重要。

記者：區家歷