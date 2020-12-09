【稚子何辜】4月大女嬰被母掟落街致腦出血　父拒留院治療：吃奶粉和睡眠就好

▲ 4月大女嬰被母掟落街致腦出血。

稚子何辜！河北石家莊一名僅4個月大的女嬰疑被患有精神病的母親從5樓掟落街重傷，女嬰幸被速遞員救起並送院救治，經檢查發現女嬰出現腦出血等症狀，惟女嬰父親驚拒絕留院治療，堅稱最好的藥就是奶粉和睡眠，「養養就好了」。更有街坊爆料指，今次已是女嬰短短4個月人生中的第二次墮樓。

綜合內地媒體報道，事發於上月30日下午，該名約4個月大的女嬰從5樓墮下，從影片所見，

女嬰當時全身只包裹尿片，躺在一樓外的金屬防護網上掙扎。期間一名速遞員見狀，立即爬上防護網救起女嬰，並將她送院搶救。據圍觀途人稱：「女嬰是從5樓墮下。」

經檢查，女嬰被診斷腦出血、腎積水、肺挫傷、頂骨骨折，必須住院治療，惟女嬰父親不讓女兒留院治療，並簽署了《放棄治療協議書》，日前將女兒帶回家。

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女嬰父親稱，事發時只有女兒和妻子在家，，由於女嬰母親患有精神病，可能是她把女嬰掟下樓，又稱他們所住大樓一樓有防護網，相當於三樓高，「一般三樓是摔不死人的」。更稱女兒正在生長發育，

最好的補身方法就是吃奶粉和睡眠，養養就好了，醫院細菌太集中，我學過嬰兒護理，做過保母、護工，最好的醫生就是我。

有義工上門了解，發現女嬰沒穿衣服，且家中髒亂，睡的床還發霉。義工試圖給女嬰穿衣服，女嬰父親且阻止，稱這樣孩子可吸收天地精華。又自稱是學中醫，給女兒吃壯骨顆粒和薏米粉補身。

有鄰居透露，是次並非女嬰第一次墮樓，指出事女嬰在剛出生沒幾天時就曾墮樓一次，這次是第二次，

剛出生5天時，孩子媽媽曾將孩子拋下樓一次，我們鄰居將她救回，當時沒有送醫院。

目前地局已介入調查，女嬰已再被送院治療，女嬰母親已被送往精神病醫院治療，之後會鑑定女嬰父親有無監護能力，並採取相應措施。

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責任編輯：羅嘉欣