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【防疫措施】康文署泳灘﹑體育館﹑圖書館﹑博物館等12月10日起暫停開放

社會 16:26 2020/12/09

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康文署轄下多個康樂和文化場地或設施明日起暫停開放，直至另行通知。（經濟日報資料圖片）

港府明日（10日）起進一步收緊多項防疫措施，康文署今日（9日）公布，明日起暫停開放轄下多個康樂和文化場地或設施，直至另行通告。

暫停開放的場地或設施包括：

  • 康文署轄下所有刊憲泳灘
  • 網球場
  • 草地滾球場
  • 運動場
  • 牛池灣公園射箭場
  • 石澳障礙高爾夫球場
  • 屯門康樂體育中心
  • 門球場
  • 乒乓球枱
  • 棋檯
  • 極限運動場
  • 滾軸溜冰場
  • 滑板場
  • 戶外健身設施
  • 卵石徑
  • 模型車場
  • 模型船池
  • 單車設施（單車通道除外）
  • 交通安全城
  • 露天劇場
  • 硬地羽毛球場
  • 兒童遊樂設施
  • 體育館
  • 香港單車館
  • 壁球中心
  • 羽毛球中心
  • 乒乓球中心
  • 所有公共圖書館及其自修室
  • 所有表演場地、音樂事務處的音樂中心及博物館

康文署指，早前已關閉的康樂設施如戶外隊際運動的免費及收費場地、公眾游泳池、水上活動中心、桌球設施、觀眾席、貝澳營地和燒烤場等將繼續暫停開放。

署方轄下公園的靜態康樂設施（如大草坪及公園座椅等），以及公園裡的戶外緩跑徑仍會維持開放。設於圖書館和港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱，以及位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站則維持服務。

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

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