【防疫措施】康文署泳灘﹑體育館﹑圖書館﹑博物館等12月10日起暫停開放

▲ 康文署轄下多個康樂和文化場地或設施明日起暫停開放，直至另行通知。（經濟日報資料圖片）

港府明日（10日）起進一步收緊多項防疫措施，康文署今日（9日）公布，明日起暫停開放轄下多個康樂和文化場地或設施，直至另行通告。

暫停開放的場地或設施包括：

康文署轄下所有刊憲泳灘

網球場

草地滾球場

運動場

牛池灣公園射箭場

石澳障礙高爾夫球場

屯門康樂體育中心

門球場

乒乓球枱

棋檯

極限運動場

滾軸溜冰場

滑板場

戶外健身設施

卵石徑

模型車場

模型船池

單車設施（單車通道除外）

交通安全城

露天劇場

硬地羽毛球場

兒童遊樂設施

體育館

香港單車館

壁球中心

羽毛球中心

乒乓球中心

所有公共圖書館及其自修室

所有表演場地、音樂事務處的音樂中心及博物館

康文署指，早前已關閉的康樂設施如戶外隊際運動的免費及收費場地、公眾游泳池、水上活動中心、桌球設施、觀眾席、貝澳營地和燒烤場等將繼續暫停開放。

署方轄下公園的靜態康樂設施（如大草坪及公園座椅等），以及公園裡的戶外緩跑徑仍會維持開放。設於圖書館和港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱，以及位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站則維持服務。

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記者：陳曉瑩