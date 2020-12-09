【防疫措施】康文署泳灘﹑體育館﹑圖書館﹑博物館等12月10日起暫停開放
社會 16:26 2020/12/09
港府明日（10日）起進一步收緊多項防疫措施，康文署今日（9日）公布，明日起暫停開放轄下多個康樂和文化場地或設施，直至另行通告。
暫停開放的場地或設施包括：
- 康文署轄下所有刊憲泳灘
- 網球場
- 草地滾球場
- 運動場
- 牛池灣公園射箭場
- 石澳障礙高爾夫球場
- 屯門康樂體育中心
- 門球場
- 乒乓球枱
- 棋檯
- 極限運動場
- 滾軸溜冰場
- 滑板場
- 戶外健身設施
- 卵石徑
- 模型車場
- 模型船池
- 單車設施（單車通道除外）
- 交通安全城
- 露天劇場
- 硬地羽毛球場
- 兒童遊樂設施
- 體育館
- 香港單車館
- 壁球中心
- 羽毛球中心
- 乒乓球中心
- 所有公共圖書館及其自修室
- 所有表演場地、音樂事務處的音樂中心及博物館
康文署指，早前已關閉的康樂設施如戶外隊際運動的免費及收費場地、公眾游泳池、水上活動中心、桌球設施、觀眾席、貝澳營地和燒烤場等將繼續暫停開放。
署方轄下公園的靜態康樂設施（如大草坪及公園座椅等），以及公園裡的戶外緩跑徑仍會維持開放。設於圖書館和港鐵中環、九龍塘和南昌站的還書箱，以及位於港島東體育館休憩處、香港文化中心和大圍村南道的自助圖書站則維持服務。
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記者：陳曉瑩