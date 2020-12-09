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【有機護膚品】BEYØRG推有機滋潤美白面膜 維他命C淡斑精華減淡皺紋及粗糙度

休閒消費 16:36 2020/12/09

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

BEYØRG推有機滋潤美白面膜， 維他命C淡斑精華減淡皺紋及粗糙度。

有機護膚品牌BEYØRG引入有機護膚品牌AOR到港。由澳洲科學家及調配師創立、AOR全名為「An Organic Revolution」，提供一系列滋潤肌膚同時能提供排毒功效，令肌膚潔淨美白之餘，亦富有光澤感和回復年輕。品牌旗下護膚品及面膜均使用100%天然與有機成分。

AOR產品獲得COSMOS有機認證，產品使用環保包裝，所有包裝均以可生物分解的酵素製作。

AOR產品以小批量新鮮製造，不含合成防腐劑、矽樹脂、硫酸鹽、聚乙二醇、丙二醇、 鄰苯二甲脂酸、染料、香料及任何化學或有害成分。此外，產品專為亞洲肌膚研製，適合所有肌膚類型，包括敏感肌膚、孕婦及哺乳期女性使用。

產品特點

有機片裝面膜 . 滋潤美白

一般面膜以大量化學成分和水分組成，AOR面膜以100%植物纖維製造，特別設計使面膜保存最多的營養，更能將成分帶至肌膚底層，深層滋潤肌膚。

面膜材料質感輕薄，面膜浸泡於有機的精華之中。市面上大部分面膜70%的成分均為水分，而AOR面膜的主要成分則為卡卡杜李。

卡卡杜李是世界上最豐富的維他命C來源，每100克卡卡杜李中的維他命C含量是橙的100倍，這強效的水果萃取使面膜具有出色的抗氧化及提亮效果。與此同時，面膜含有蘆薈、胡椒漿果萃取及透明質酸，令肌膚亮白潔淨、散發年輕光澤。

維他命C美白淡斑精華

維他命C有助減淡色斑，改善色素沉澱，提亮及均勻膚色。AOR維他命C美白淡斑精華含維他命C葡糖苷。維他命C葡糖苷不容易氧化，亦不含光敏性，因此適合日間使用，敏感肌人士、孕婦、哺乳期女性也可放心使用。

獲得COSMOS有機認證，臨床測試證實：

  • 抗氧化能力 +79%
  • 減淡皺紋 -37.5%
  • 肌膚粗糙度 -25%

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責任編輯：陳韻文

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