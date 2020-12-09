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理財顧問管有菲律賓魔杖　被判囚5周准保釋候上訴

社會 16:38 2020/12/09

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被告於東區裁判法院被判監5個月。（經濟日報資料圖片）

28歲理財顧問涉於去年8月11日在北角管有1枝菲律賓魔杖，早前經審訊後，被裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪成，今（9日）於東區裁判法院被判監5個月，但獲准保釋等候上訴。辯方求情時，促請法庭接納被告犯案出於無知及無傷人意圖，惟遭裁判官拒絕，指早前已裁定被告攜有木棍是有傷人意圖。

涉案被告蔡嘉琪（28歲）報稱理財顧問，經審訊後，他被裁定1項在公眾地方管有攻擊性武器罪成。控罪指，被告於2019年8月11日在北角電氣道道169號外的公眾地方，無合理辯解而管有1枝木棍。

辯方今天進一步求情，指被告在本案前品格良好，並非攻擊性人士，毋須判以阻嚇性刑罰，希望裁判官接納被告犯案出於對法律的無知，並引述被告在審訊中供稱，該木棍用以施展菲律賓魔杖棍術，在面對持械施襲者時，可用其擊打對方手腕以自衛，被告並無主動傷人意圖，望裁判官判處短刑期的監禁。

惟裁判官判刑時指，早前法庭已拒絕被告在審訊中的所有證供，並裁定被告管有涉案木棍是存有傷人意圖，以及案發現場環境沒有對被告構成即時威脅，而涉案木棍材質堅固，可造成一定傷害，考慮到被告當時攜有防具及防毒面罩，法庭不接納被告屬無知，最終判被告監禁5個月。

辯方申請被告保釋，等候上訴獲批，裁判官批准被告以現金1萬元及人事擔保3萬元保釋，期間不得離港及須每晚11時至早上7時遵守宵禁令，另須一星期去警署報到3次。

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記者：王仁昌

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