九東棄建單軌列車　黃偉綸：成本高昂非可行選項

▲ 紅色線顯示的「環保連接系統」，政府認為並非可持續和可行的選項。（資料圖片）

政府建議放棄興建九龍東單軌列車系統，改以「電動巴士／小巴」及自動行人道網絡取代，連接啟德、九龍灣及觀塘區。發展局局長黃偉綸稱，於區內興建單軌列車，技術上極度受制於毗鄰的稠密發展，兼且成本高昂，不具財務效益，並非可持續和可行選項。

政府自2007年起，於九龍東區研建單軌列車，但上月《施政報告》卻宣布改為推展「多元組合」模式的環保連接系統。黃偉綸今（9日）回應立法會議員柯創盛的書面質詢稱，土木工程拓展署已大致完成詳細可行性研究，認為在區內推展「多元組合」系統，比單一基建更有效和可取。

黃續稱，為配合東九龍進一步發展，研究建議在區內推展「多元組合」系統，相互兼容運作，包括採用電動巴士／專線小巴行駛新增路線；發展自動行人道網絡串連啟德前跑道區、九龍灣和觀塘行動區；打造貫通啟德發展區內海濱長廊和休憩用地的行人與單車共用的共融通道；建造高架園景平台連接港鐵觀塘站，以及在啟德發展區設置水上的士站。



政府盼透過擬議「多元組合」系統的各項環保設施，可鼓勵區內市民多步行和踏單車，從而減少使用車輛和道路，進一步打造環保社區，當局會聆聽和收集公眾的意見，並啟動具體推展工作，爭取在未來數年逐步落實。黃認為，九龍東未來發展不會對交通造成負面影響，擬議的「多元組合」系統，可以鞏固區內整體交通，有助九龍東轉型成為第二個核心商業區。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：吳卓峰