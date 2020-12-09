【在家工作】港男Home Office兼照顧跌傷媽媽　開會受騷擾起爭執大呻好難頂

▲ 一名港男在家工作時，受到媽媽騷擾，母子因而吵架。

本港新冠肺炎疫情持續肆虐，連日來出現過百宗確診個案，不少公司再次推行在家工作。可是，本港大多數市民受居住環境所限，沒有自己的房間，Home Office遇上不少難題，甚至因而與家人發生衝突。一名港男在家工作時，與因跌傷在家休息媽媽待在家，期間母子吵架，他不禁在網絡大吐苦水。

60歲媽媽跌傷在家休息

一名男網民於上周二（1日）在網上論壇「香港討論區」發帖，標題為「阿媽說話好刻薄」，現年29歲的他，在單親家庭中長大，而60歲的媽媽脾氣火爆，離婚20年來一直沒有伴侶照顧。日前媽媽不幸跌傷，嚴重至背骨有兩條裂紋，如果未有妥善處理治療，有機會下半身行不到。

港男計劃在家工作之時，又可以照顧母親，一舉兩得。當天（1日），他準備開會，趁機煮午膳，已經計劃好如何烹調，並一邊聽會議內容，可是此時媽媽來騷擾他。

我叫佢唔好搞啦，你去休息下。之後佢又話呢樣嗰樣（話要點煮），咁我又聽緊開會嘢，語氣可能重咗……

開會工作受打擾

此時，母子開始起爭執，火爆媽媽不甘示弱，開始斥責兼訴苦。兒子描述媽媽當時的情況︰

佢就發脾氣，話我扮孝順，呢啲日子都扮晒委屈……

港男聽到媽媽的話忍不住反駁，指出當時很憤怒，有感媽媽不明白他的用心，大呻︰

搞到我好火，講真，我真心真意想佢休息，我搞晒啲野，唔想佢郁，佢又話我扮。我即刻火嚟，就同佢頂嘴。

網民︰有阿媽嘮叨很幸福

港男坦言，只是純粹在網絡平台吐苦水。網民紛紛安慰他，不要太放在心上，有人大讚他很孝順，明白工作忙碌，又要照顧媽媽壓力大，心情難免受影響，建議調整心情後多點與媽媽溝通。留言包括︰「佢知唔知你返緊工開緊會？唔係的話佢當你煲劇」、「要你照顧返佢轉頭、覺得自己老啦無用之類。呢啲小事，道個歉就算啦」、「有阿媽嘮叨很幸福嘅」等。

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責任編輯︰王明芳