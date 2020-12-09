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【著數優惠】元気寿司推出派對組合外賣聖誕盛　早鳥優惠可享8折+滿$250送$30優惠券

休閒消費 16:53 2020/12/09

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

元気寿司推出外賣聖誕盛餐目迎接聖誕，早鳥優惠會員可享8折。（餐廳提供）

臨近聖誕，元気寿司由即日起至2021年1月3日期間，會推出多款外賣聖誕盛、小食及甜品，包括兩大皇牌派對組合狂歡派對盛（$736/8-10位用）及歡樂派對盛（$736/5-6位用），並推出多項超值追加小食及聖誕優惠。

歡樂派對盛，供5至6位用$625（餐廳提供）

當中歡樂派對盛除有36件特選壽司外，今年還首次加入DIY聖誕歡聚手卷盛，有超過10款人氣食材及刺身，如三文魚，帆立貝及蒲燒鰻魚等，搭配紫菜、壽司飯、醬料，以及免費附送搖搖手卷神器，讓食客可自家製作心水手卷，有得食有得玩，並配12件迷你泡芙。

狂歡派對盛，供8至10位用$736（餐廳提供）

除人氣壽司盛，食客亦可以驚喜優惠價追加多款小食及甜品，包括皇牌甜品日本芝士蛋糕及青森富士蘋果芝士蛋糕（$88/3件）、蟹籽沙律（$57）、牛油果蟹柳沙律（$57）及迷你泡芙12件（$38），優惠高達75折。

DIY聖誕歡聚手卷盛，3-5位用$320（餐廳提供）

店家更推出聖誕限定3重優惠：

  • 優惠1︰由即日起至12月18日前訂購外賣聖誕盛可享早鳥優惠，會員有8折，恒生信用卡客戶可享85折，其他食客亦有9折。
     
  • 優惠2：訂購外賣聖誕盛單次滿$250，即送$30現金券1張，滿$500送兩張，如此類推。
     
  • 優惠3：由即日起至2021年1月3日期間，訂購外賣聖誕盛單次滿$500或以上，即可登記成為元気會員，包括有多項迎新禮遇、手機APP遙距取票、賺取元気の賞分等優惠。

記者︰黃依情

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