【暗黑料理】媽媽炮製紫色糊狀餸菜嚇窒兒子　網民競猜食乜餸︰睇見都唔開胃

▲ 有男網民分享媽媽炮製了一款紫色糊狀的餸菜。

媽媽每日都苦惱「今晚食乜餸」，有時會煮出「驚喜」餸菜。有男網民在網上討論區分享，媽媽炮製了一款紫色糊狀的餸菜，看上去有如暗黑料理，不過吃起來味道不俗，網民更競猜這碟餸菜究竟由甚麼煮成。

該名男網民本周一（7日）於「連登討論區」，以「估唔到家母都煮到連登級數嘅餸」為題發帖，他寫道︰

見到枱面直頭嚇到啞咗，食落又幾好味，有冇人估到係咩餸嚟？

餸菜賣相差但味道不俗

他上載了幾張照片，可見白色大碗內有一堆紫色糊狀物，他拿起一些拌白飯。但單從照片難以估計是甚麼食物，網民紛紛猜測，詢問是否紫薯、芋頭、紫椰菜、蝶豆花等，更有人問男網民，照片是否經過修圖。

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男網民提示，這種食物與紫薯很接近，並指出「係佢啲近親嚟，原本應該係白色肉，但家母唔知做乜買咗紫色」。他最後開估答案是紫山藥（淮山），媽媽加上一些蝦米一起蒸熟。他分享食後感︰

其實食落真係唔差，同芋頭差唔多，但最神奇嘅係啲蝦米蒸完變咗藍黑色。

網民︰紫色食物易變黑暗料理

網民直指這是「暗黑料理」、「睇見都唔開胃」。此外，有網民分享他們的經驗，有人試過買紫蘿蔔來煮，結果「成碟嘢染咗紫色」，認為紫色食物只可單獨煮；也有人表示紫色食物容易變成黑暗料理︰

試過用紫椰菜炒蛋，味道完全冇問題，但係搞到隻蛋藍藍綠綠咁勁核突。

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責任編輯︰王明芳