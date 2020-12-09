教育局接納學校課程檢討專責小組建議　楊潤雄稱已開展落實工作

▲ 教育局局長楊潤雄表示，教育局認同和接納報告所提出的6個方向性建議。（資料圖片）

學校課程檢討專責小組9月提交最終報告，教育局繼上月底公布將大規模改革高中通識科後，局方今日（9日）表示認同及接納報告提出的6個方向性建議，並已開展部分落實工作，包括加快檢視高中4個核心科目課程和評估的實施、正跟進通識教育科改革詳情；在推行價值觀教育方面加入「守法」及「同理心」兩個價值觀；課程發展議會亦已通過成立常務委員會，督導中小學STEM教育範疇的長遠發展等。

教育局局長楊潤雄表示，衷心感謝由陳黃麗娟博士領導的專責小組接近3年的工作，提出務實和具前瞻性的建議，教育局經詳細考慮檢討報告後，認同和接納報告所提出的6個方向性建議。

他指建議涉及不同持份者和不同課程層面，以至資源投放，故需通盤考慮後續工作。教育局正與各界人士緊密合作，以讓各項方向性建議植根校園，結出成果，部分獲學界普遍歡迎的建議，已與課程發展議會跟進，並在本學年優先落實。教育局期望教育界和社會各界與局方攜手合作，讓各項建議成功落實，培育學生成為有質素的新一代，對社會有承擔，而且具國家觀念、香港情懷和國際視野。

專責小組6個方向性建議下已開展的工作詳情如下

（一）推動全人發展

於本學年起舉辦「小學學校領導人員工作坊」，以增強學校按其校情和特色規劃課程的專業領導能力

在正進行更新的《基礎教育課程指引（小一至小六）》（2014）中進一步闡明「學時」的概念，以便學校配合課程規劃不同的學與教活動

（二）推行價值觀教育和生涯規劃教育

課程發展議會已通過成立常務委員會，督導中小學價值觀教育的發展

在現有7個首要價值觀外，加入「守法」及「同理心」兩個重要價值觀；並會更新2008年公布的《德育及公民教育課程架構》，以闡明學生在不同學習階段期望達至的學習成果

持續推廣「我的行動承諾—感恩珍惜．積極樂觀」計劃，培育學生重要的價值觀和關愛他人，並於不同科目推廣價值觀教育，例如透過進行「中華經典名句推廣活動」及英文雋語推廣活動，培養學生正面的價值觀及態度

正檢視如何於高小及初中階段加強與生涯規劃教育相關的學習；並正更新價值觀教育課程架構，包括清楚訂定生涯規劃教育在各學習階段的學習期望

（三）創造空間和照顧學生多樣性

加快檢視高中4個核心科目（即中文、英文、數學和通識教育科）的課程和評估的實施，為學生創造空間，騰出時間讓他們修讀其他選修科目或發展個人興趣

教育局正與課程發展議會和香港考試及評核局跟進有關高中通識教育科改動的詳情

（四）進一步推廣高中應用學習課程

鼓勵學校採取校內開辦或與其他學校協作的模式開辦更多元化的應用學習課程；同時容讓學校提早於中四級開始推行應用學習，資助學生修讀應用學習作為第四個選修科目及在初中開辦導引課程；並向家長及教師加強宣傳應用學習課程

（五）提高大學收生靈活性

一項名為「學校推薦直接錄取計劃」的全新學校推薦計劃初步獲大學正面回應，教育局會繼續與大學教育資助委員會資助大學和大學聯招處商討執行細節，以期盡早公布實行詳情

（六）加強STEM教育

課程發展議會已通過成立常務委員會，督導中小學STEM教育範疇的長遠發展

正籌備STEM手冊的編寫工作，加入成功的校本STEM教育示例，以闡明對中小學階段對STEM教育的期望，以及研究進一步加強教師培訓事宜

教育局於2017年11月成立的專責小組，整體檢討中小學課程安排，已於9月22日提交以「優化課程迎接未來 培育全人啓迪多元」為題的檢討報告，提出6個方向性建議，包括進一步彰顯全人發展的重要性、優先推行價值觀教育，以及創造空間和照顧學生多樣性等，倡高中通識教育科維持必修必考、沿用現有7個評級及「獨立專題探究」（IES）轉為選修等，但教育局上月公布大規模改革高中通識科，被質疑推翻小組部分建議，詳情即看【下一頁】

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責任編輯：馮琪雅