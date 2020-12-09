【Netflix電影 】大衛芬查新作揭《大國民》創作秘密 加利奧文演《曼克》一場戲NG 200次

▲ 大衛芬查的首部黑白片《曼克》，呈現30年代荷里活黃金年代的黑暗。

由奧斯卡影帝加利奧文（Gary Oldman）和莉莉哥連斯（Lily Collins）等主演的黑白片《曼克》（Mank），是知名荷里活導演大衛芬查（David Fincher）和Netflix合作的首部電影。

影片揭開「史上最偉大電影」《大國民》（Citizen Kane）的創作背後，同時呈現荷里活黃金年代的光明與黑暗。

▲ 奧斯卡影帝加利奧文演荷里活20至40年代多產編劇Herman J. Mankiewicz。

拍過《七宗罪》（Seven）、《搏擊會》（Fight Club）和《社交網絡》（The Social Network）等著名電影的大衛芬查，近年和Netflix屢次合作，監製兼有份執導好評劇集如《紙牌屋》（House of Cards）和《破案神探》（Mindhunter）。

新上架的《曼克》就是他和Netflix合作的第一部電影，58歲的他今次不拍犯罪類型電影，改為講一個關於30至40年代荷里活的故事。他刻意把影片拍成黑白，把影片音質弄至老舊，為的就是向黃金年代的荷里活片致敬。

▲ 莉莉哥連斯飾演編劇Mank的秘書Rita。

《大國民》背後的酒鬼編劇

《曼克》英文名「Mank」，是活躍於20年代至50年代荷里活的多產編劇Herman J. Mankiewicz的別稱。話說1930年代末，文筆了得但嗜酒如命的Mank，獲當時才20來歲、被奉為電影奇才的奧遜威爾斯（Orson Welles）垂青，聘請他在限期內完成《大國民》的劇本，但條件是要放棄編劇掛名權。

▲ Tom Burke飾演《大國民》導演兼主角奧遜威爾斯。

結果《大國民》上映後好評如潮，更在1941年獲9項奧斯卡提名，最終卻只得Mank和奧遜威爾斯齊獲最佳原著劇本獎。

到底Mank受甚麼啟發而寫出這部被影評奉為史上最偉大的電影？他又如何和身兼導演和主角的奧遜威爾斯爭奪本片編劇掛名權？奧遜威爾斯真的沒有參與《大國民》的劇本創作？

大衛芬查最初打算於90年代把這個父親Jack Fincher所寫的劇本拍成電影，男女主角屬意奇雲史帕斯（Kevin Spacey）和茱迪科士打（Jodie Foster），但因電影公司抗拒拍黑白片而告吹。

傳媒大亨和電影片廠

本片有關《大國民》劇本背後的故事，其敘事手法也仿效該片，採用雙綫時間軸來回往返。

1940年，Mank（加利奧文飾）車禍腳傷後在加州一個牧場休養兼寫劇本，Rita（莉莉哥連斯飾）是他當時的秘書，幫他為劇本打字兼力勸他不要飲酒自毀。

▲ 大衛芬查刻意把《曼克》拍成彷如1930至40年代的荷里活黑白片。

另一時空，就是Mank在30年代受僱美高梅電影期間的所見所聞，包括片廠老闆的囂張跋扈、與報業大亨William Randolph Hearst及其情婦兼當紅女星Marion Davies在經濟蕭條下大搞派對等。

最叫Mank看不過眼的是1934年的加州州長選舉，荷里活各大片廠高層向員工施壓票投共和黨，並協拍假宣傳片，以圖詆毀民主黨的參選人。

一場戲NG200次

戲中雅曼達施菲（Amanda Seyfried）飾演30年代荷里活美艷女星Marion Davies，首次跟大衛芬查合作的她，體驗到這位著名導演的要求是如何嚴謹。

她說有場戲足足用了5天才過關，而這場戲她根本沒有台詞，但因為牽涉到相當多的演員，加上同時又有10架攝影機對準各人，所以不斷NG，拍了200次導演才收貨。

相對於以往大衛芬查的作品，《曼克》或許商業味較低，卻是有望爭獎的作品。不得不提是這位名導演已跟這串流平台簽下4年合約，他還形容自己就如畢加索那樣喜歡作出不同嘗試，相信新作陸續有來。

撰文：胡慧雯