水警東涌檢20公斤懷疑可卡因市值3,500萬元　2男被捕

▲ 警方展示涉案快艇。（黃傑偉攝）

警方在東涌搗破最大規模的快艇販毒案，檢獲20公斤懷疑可卡因，市值3,500萬元，2名具黑社會背景的男子被捕。

警方指，昨日（8日）晚上7時半，水警港外警區聯同水警於東涌近岸一帶發現一隻可疑船隻，期間有人交收毒品，於是展開拘捕行動，在岸上拘捕一名報稱地盤工人的46歲男子，檢獲15公斤懷疑可卡因。

警方其後在在東涌散頭村岸邊截停涉事快艇，拘捕一名駕船的26歲男子，在其身上檢獲5公斤懷疑可卡因，他報稱運輸工人， 船上其餘3人跳上岸邊後逃去無蹤。

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警方稱，今次是首次偵破以快艇販運危險藥物，偵破毒品數量為近年最高，被捕兩名男子有黑社會背景，相信節日臨近，不法分子販運毒品以供應西九龍區域娛樂場所，而調查行動仍然繼續，不排除會有更多人被捕。

水警港外區指揮官高級警司羅家康呼籲， 警方對毒品相關案件零容忍，任何人士不論案中擔當任何角色，一經定罪最高可被判終生監禁及罰款500萬元，市民切勿以身試法。

警方今年1月至10月偵破479宗毒品案件，拘捕94人，涉案毒品包括冰毒、大麻、可卡因及海洛英等。

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記者：黃傑偉