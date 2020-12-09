3度缺席聆訊後獲准保釋　律政司覆核裁判官決定被駁回

▲ 法官批准文員繼續保釋，惟需施加更嚴厲保釋條件。（經濟日報資料圖片）

去年7.1大批示威者闖入立法會大樓，28歲採購文員被票控進入會議廳， 文員曾3度缺席法庭聆訊，並於11月28日被捕後帶上法庭，被加控暴動罪 ， 文員獲裁判官批准保釋候訊。律政司今（9日）向高等法院申請覆核有關批准保釋的決定，但遭法官駁回，法官批准文員繼續保釋，惟需施加更嚴厲保釋條件。

涉案被告范俊文早前就2019年7月1日闖入立法會大樓，先後被控以進入會議廳及暴動罪，有關案件押後至明天（10日）再訊，以待轉介至區域法院審理。東區裁判法官主任裁判官錢禮於11月30日被告被帶上法庭當日，批准被告以現金1萬元保釋候訊，並由父親擔任人事擔保，以及需禁足立法會大樓。

律政司今向高院申請覆核裁判官批准保釋的決定，法官聽罷雙方陳詞及經考慮後，決定駁回律政司一方的申請，但對被告施加更嚴厲的保釋條件，包括除被告的父親外，被告需多加1名親友作人事擔保，並需遵守宵禁令及增加到警署報到的頻率，被告並需於明天向法庭提交獲聘用的證明文件。

被告被控於2019年7月1日，在港島立法會綜合大樓，與劉穎匡及王宗堯等人參與暴動。

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記者︰楊詠渝