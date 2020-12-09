運輸工太子港鐵站外攜鐳射筆受審　指被捕時遭警棍毆傷

▲ 防暴警員王立聰。（林欣樂攝）

去年9月有人在太子港鐵站外聚集，49歲運輸工人涉於太子站出口外攜有鐳射筆及拒捕，被控在公眾地方管有攻擊性武器及抗拒警務人員2罪。涉案工人今（9日）否認控罪受審。涉案女警長供稱曾被鐳射筆光束射中，防暴警隨即從旺角警署衝出追捕疑犯。辯方指被告被捕期間額頭流血，是被警員用警棍毆打造成，防暴警則供稱他不清楚。

涉案被告陳卓傑（49歲），報稱運輸工人，被控1項在公眾地方管有攻擊性武器，及1項抗拒在正當執行職務的警務人員。控罪指，被告於2019年9月22日在港鐵太子站外的公眾地方，無合法辦解而攜有1個能發出鐳射光束的裝置；及於同日在太子站C1出口外抗拒在正當執行職務的警員。

女警長郭嘉嘉今供稱，她當日於旺角警署內6樓觀察太子站外情況，期間看見有人用噴漆疑似塗鴉外牆，以及曾被白色、藍色及綠色強光射中，並失去視力1至2秒，她遂向其他警員匯報，近10秒後有防暴警員從警署側閘跑出，並追捕疑犯。

當日從側閘跑出的其中1名防暴警員王立聰供稱，他當時看見頭戴鴨嘴帽的被告從B1出口跑向C1出口，故懷疑被告有份犯案。王指他捉著被告雙肩，對方擺動身體欲擺脫，王又再捉對方的手，對方欲掙脫，及後被警員壓在地上制服，並帶返警署搜身。

王續指，被告掙扎期間曾丟失其背包，他拾回該背包並讓被告孭著返回警署，他再於警署內進行搜身，並在背包中搜出1支能發出綠光的鐳射筆，警員拘捕被告並進行警誡，被告保持緘默，但及後突然情緒激動，向前走並大叫，被告跌倒、額頭受傷。

辯方盤問王時指，被告的傷勢是被警員以警棍毆打時造成，王指他不清楚。辯方強調王當時在場，理應看見情況，王則指他看不見有其他人使用武器。

辯方又指，被告僅格擋警員的毆打，但無邊逃走邊反抗，期間有警員擊中被告前額，令被告流血受傷，他更一度休克數秒，王對此說法表示不同意。審訊明（10日）續。

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記者：林欣樂