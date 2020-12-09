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【體質大不同】特稟體質人士宜多吃補氣食物　中醫教5款益氣行氣食療

保健美顏 17:46 2020/12/09

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

中醫教5款益氣行氣食療。

特稟體質的人平時可以煲一些益氣行氣、養血活血的功效的湯來調補身體，例如：

黃芪烏梅固表粥

材料

  • 黃芪 20 克
  • 烏梅 15 克
  • 當歸 12 克
  • 粳米 100 克
  • 冰糖 適量

製法

將所有材料洗淨，黃芪、烏梅、當歸放入砂鍋加水煲滾，續用小火收成濃汁，濾出湯汁後備用。再加水到鍋中，煲滾後再取湯汁，用兩次的湯汁煮粳米成粥，加冰糖趁熱食用。

蔥白紅棗雞粥

材料

  • 粳米 100 克
  • 紅棗 10枚
  • 雞件 100 克
  • 生薑 1塊
  • 香菜、蔥 適量

製法

所有材料洗淨，紅棗去核，生薑切片，香菜和蔥切末。鍋內加入適量清水，放入雞、生薑片大火煲滾，放入粳米、紅棗煲滾，續用小火煲45 分鐘後加入蔥、香菜即成。

黃芪參棗燉豬瘦肉

材料

  • 豬瘦肉 250 克
  • 黃芪 20克
  • 黨參 15克
  • 紅棗 15克
  • 乾香菇 10 克
  • 生薑 1塊
  • 黃酒、蔥 適量

製法

將豬瘦肉洗淨切成薄片，黃芪洗淨後切片，黨參、紅棗洗淨，紅棗去核，香菇去蒂，生薑去皮切片。瘦肉片汆水瀝乾，與黃芪、紅棗、黨參、香菇、蔥、生薑片一併放入鍋內，加入黃酒適量，清水約800 毫升，大火煲滾，小火續煲2 小時，加鹽調味即成。

四紅湯

材料

  • 紅棗、龍眼肉、紅豆 各25 克
  • 紅糖 5克

製法

紅棗、龍眼肉、紅豆洗淨，加清水煲至紅豆爛熟，加入紅糖，稍煲即成。

黃芪靈芝瘦肉湯

材料

  • 豬瘦肉 250克
  • 黃芪、靈芝、紅棗 各20 克
  • 生薑 1塊
  • 蔥 適量

製法

黃芪、靈芝、紅棗洗淨，豬瘦肉洗淨切塊，生薑切塊蔥切段，將所有材料放入湯鍋，加約1000 毫升清水，大火煲滾，續用小火煲3 小時，加鹽調味即成。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍

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責任編輯：羅嘉欣

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