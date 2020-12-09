【體質大不同】特稟體質人士宜多吃補氣食物　中醫教5款益氣行氣食療

▲ 中醫教5款益氣行氣食療。

特稟體質的人平時可以煲一些益氣行氣、養血活血的功效的湯來調補身體，例如：

黃芪烏梅固表粥

材料

黃芪 20 克

烏梅 15 克

當歸 12 克

粳米 100 克

冰糖 適量

製法

將所有材料洗淨，黃芪、烏梅、當歸放入砂鍋加水煲滾，續用小火收成濃汁，濾出湯汁後備用。再加水到鍋中，煲滾後再取湯汁，用兩次的湯汁煮粳米成粥，加冰糖趁熱食用。

蔥白紅棗雞粥

材料

粳米 100 克

紅棗 10枚

雞件 100 克

生薑 1塊

香菜、蔥 適量

製法

所有材料洗淨，紅棗去核，生薑切片，香菜和蔥切末。鍋內加入適量清水，放入雞、生薑片大火煲滾，放入粳米、紅棗煲滾，續用小火煲45 分鐘後加入蔥、香菜即成。

黃芪參棗燉豬瘦肉

材料

豬瘦肉 250 克

黃芪 20克

黨參 15克

紅棗 15克

乾香菇 10 克

生薑 1塊

黃酒、蔥 適量

製法

將豬瘦肉洗淨切成薄片，黃芪洗淨後切片，黨參、紅棗洗淨，紅棗去核，香菇去蒂，生薑去皮切片。瘦肉片汆水瀝乾，與黃芪、紅棗、黨參、香菇、蔥、生薑片一併放入鍋內，加入黃酒適量，清水約800 毫升，大火煲滾，小火續煲2 小時，加鹽調味即成。

四紅湯

材料

紅棗、龍眼肉、紅豆 各25 克

紅糖 5克

製法

紅棗、龍眼肉、紅豆洗淨，加清水煲至紅豆爛熟，加入紅糖，稍煲即成。

黃芪靈芝瘦肉湯

材料

豬瘦肉 250克

黃芪、靈芝、紅棗 各20 克

生薑 1塊

蔥 適量

製法

黃芪、靈芝、紅棗洗淨，豬瘦肉洗淨切塊，生薑切塊蔥切段，將所有材料放入湯鍋，加約1000 毫升清水，大火煲滾，續用小火煲3 小時，加鹽調味即成。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍

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責任編輯：羅嘉欣