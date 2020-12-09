【體質大不同】特稟體質人士宜多吃補氣食物 中醫教5款益氣行氣食療
保健美顏 17:46 2020/12/09
特稟體質的人平時可以煲一些益氣行氣、養血活血的功效的湯來調補身體，例如：
黃芪烏梅固表粥
材料
- 黃芪 20 克
- 烏梅 15 克
- 當歸 12 克
- 粳米 100 克
- 冰糖 適量
製法
將所有材料洗淨，黃芪、烏梅、當歸放入砂鍋加水煲滾，續用小火收成濃汁，濾出湯汁後備用。再加水到鍋中，煲滾後再取湯汁，用兩次的湯汁煮粳米成粥，加冰糖趁熱食用。
蔥白紅棗雞粥
材料
- 粳米 100 克
- 紅棗 10枚
- 雞件 100 克
- 生薑 1塊
- 香菜、蔥 適量
製法
所有材料洗淨，紅棗去核，生薑切片，香菜和蔥切末。鍋內加入適量清水，放入雞、生薑片大火煲滾，放入粳米、紅棗煲滾，續用小火煲45 分鐘後加入蔥、香菜即成。
黃芪參棗燉豬瘦肉
材料
- 豬瘦肉 250 克
- 黃芪 20克
- 黨參 15克
- 紅棗 15克
- 乾香菇 10 克
- 生薑 1塊
- 黃酒、蔥 適量
製法
將豬瘦肉洗淨切成薄片，黃芪洗淨後切片，黨參、紅棗洗淨，紅棗去核，香菇去蒂，生薑去皮切片。瘦肉片汆水瀝乾，與黃芪、紅棗、黨參、香菇、蔥、生薑片一併放入鍋內，加入黃酒適量，清水約800 毫升，大火煲滾，小火續煲2 小時，加鹽調味即成。
四紅湯
材料
- 紅棗、龍眼肉、紅豆 各25 克
- 紅糖 5克
製法
紅棗、龍眼肉、紅豆洗淨，加清水煲至紅豆爛熟，加入紅糖，稍煲即成。
黃芪靈芝瘦肉湯
材料
- 豬瘦肉 250克
- 黃芪、靈芝、紅棗 各20 克
- 生薑 1塊
- 蔥 適量
製法
黃芪、靈芝、紅棗洗淨，豬瘦肉洗淨切塊，生薑切塊蔥切段，將所有材料放入湯鍋，加約1000 毫升清水，大火煲滾，續用小火煲3 小時，加鹽調味即成。
內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。
作者：香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍
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責任編輯：羅嘉欣