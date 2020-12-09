【疫情分析】醫管局指第四波新冠病毒屬「危險病毒株」　深切治療部有部分患者屬年輕病人

▲ （經濟日報資料圖片）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，確診個案數字連續第二日達到三位數字。衞生防護中心今日（9日）下午召開記者會，衞生防護中心傳染病處主任張竹君與醫管局總行政經理何婉霞會出席交代情況。本港今日（9日）新增104宗確診個案，包括5宗輸入個案及99宗本地感染，其中35宗為源頭不明個案，另有64宗與其他個案相關病例。詳情即看：【下一頁】

醫管局深切治療科統籌委員會成員陳勁松早前指，病情危重病人已不限於年長的人，第四波疫情傳播的是「危險的病毒株」。在今日的疫情記者會上，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞被問到，自有關說法出現後，坊間多了不少流言傳出，有關說法是否已引起公眾恐慌？

何婉霞就指，專家有一直關注疫情數據，亦發現深切治療部當中，有部分患者是年輕患者，不論「確診患者年輕化」還是「危險的病毒株」的說法，均是想提醒市民，在第四波疫情下切勿掉以輕心。

而陳勁松提及「危險的病毒株」的說法，只是擔心病毒株出現改變，而他亦同時指，有關情況有待其他專家研究，相信有研究工作正在進行。詳情請看：【下一頁】

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記者：陳梓蔚