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【情侶羽絨】FILA推多款長短款羽絨外套 溫暖冬日羽絨外套情侶穿搭攻略

休閒消費 17:59 2020/12/09

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

寒冷的天氣來襲，FILA 推出多款短及長款羽絨外套，今季特別有多款情侶造型羽絨外套，除了基本長度外，FILA 更推出長款羽絨外套，新款羽絨選取保暖性強且輕盈物料打造，保暖效果更勝一籌的長款羽絨長度至
小腿，有別於一般羽絨外套的臃腫形態，更能突出線條。

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短版的羽絨外套看起來較有活力，羽絨備有黑、白百搭易襯色調，在手抽或後面加入個性化FILA Logo，而富有鮮艷顏色圖案的羽絨外套既搶眼又時尚。

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情侶造型

假日穿上情侶羽絨外套為造型加分。寒冷時以長款羽絨外套大大提升保暖度，簡單以同色系長褲穿搭，就能在日常的冬天穿搭中散發多一份浪漫氣息。

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責任編輯：陳韻文

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