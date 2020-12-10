【香港愛情故事】龔嘉欣享受現況不急生B　Katy：只希望不要太遲生小朋友

▲ 龔嘉欣在《香港愛情故事》與羅天宇有多場「埋身肉搏」。

由羅天宇和龔嘉欣（Katy）主演的TVB新劇《香港愛情故事》以香港土地問題為主軸，播出以來口碑不俗。龔嘉欣對於自己在新劇《香港愛情故事》逾一半都是「床戲」，Katy接受TOPick專訪稱：「只是煙幕，戲入面不是這樣。其實《香港愛情故事》是反映我和天宇面對很多人面對的土地問題。」

《香港愛情故事》的「買樓結婚」引起大家的共鳴，被觀眾讚題材貼地。就「買樓結婚」這議題，Katy表示：「我認為最重要是開心，當然兩個人會面對很多生活上的問題，但不要為這些令到大家都不開心。」

她在劇中與天宇有多場床戲，挑戰電視尺度，但令Katy難忘的卻不是和天宇的對手戲：「最難忘是和和戲中的婆婆波姐馮素波和爸爸修哥石修的親情戲，有場戲原本不用哭，但我自己拍到哭。」

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買樓全靠數學差

至於在現實中，精打細算的Katy為儲錢開設了3個戶口，分別是儲錢的不動產、日常開支的大動產和開心花費的小動產：「我目標只有儲錢，不知道儲來做甚麼，先儲再打算。」

結果今個女初31歲生日的Katy，已成功在30歲上車成為業主：「買樓全因為衝動，我一向節儉，不是愛熱鬧喜歡獨處，主要消費都是吃東西。」

▲ Katy現時將事業放第一位。（湯炳強 攝）

Katy認為自己能夠上車，竟然全因為數學差：「我買樓主要希望有個安樂窩，因為不懂投資，加上數學差，不過也是個優點，不用想太多，總之儲錢吧！」

因為數學和記性差，Katy常忘記自己其中一個戶口存款有多少，卻反令生活多了一點驚喜：「有次一年沒有看不動產戶口裏的錢，突然查看時，裏面的金額令我非常驚喜。所以不看戶口的錢也是我存錢的其中一個方法。」

自認工作狂不急生B

身邊的「少婦聯盟」譚凱琪、沈卓盈和陳凱琳已成人妻，甚至為人母，只有Katy仍是單身貴族，她直認曾有為婚期「心急」，但一切已過去。

Katy分享：「那份壓力已經過了，現時大家較緊張我的事業，想我更加好，聽到這些鼓勵是開心的，很少人問我何時結婚生仔，最常問我甚麼時候拍劇。」

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幸好Katy的家人屬放任型，不會強逼孩子按自己的路走。對於感情，Katy亦十分豁達：「覺得不能急，拍拖很容易，但結婚生小朋友是一輩子，要想清楚。」

踏入30+1，Katy直認心態上有所改變：「二轉三字頭時感覺較大，三字頭已沒甚麼感覺。二到三字頭時，你再沒藉口說自己『細』，很多事情更加有承擔，只希望不要太遲生小朋友，不過一切只是『想』，我也『想』二十多歲結婚。」

現階段，Katy還是先玩別人的BB，待事業達到自己滿意的位置再作打算。

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化妝：Henry Li

髮型: Nicki Ting

服裝： b+ab



記者：鄭嘉瑤