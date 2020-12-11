【當造水果】營養師推介低卡護膚水果　士多啤梨有助抗氧化預防水腫

▲ 進食士多啤梨有助抗氧化和預防水腫。

踏入12月，又是士多啤梨當造的季節！台灣營養師蕭瑋霖（杯蓋）在其facebook專頁指出，士多啤梨不僅低卡，而且營養價值十分高。若平時少吃水果的人士，建議吃士多啤梨，以攝取維他命和鉀質，維持身體健康。

營養師杯蓋列出士多啤梨所含的營養素（每100克計算）：

熱量：39kcal

維他命C：69毫克

鉀質：198.6毫克

膳食纖維：1.8克

蛋白質：1克

脂肪：0.2克

碳水化合物：9.3克

士多啤梨6大秘密

1.富含維他命C

有助抗氧化

維持皮膚健康

2.富含礦物質「鉀」

鉀可協助人體排出鈉質

預防水腫及高血壓

3.富含花青素

有助抗氧化

花青素也是紅色的原因

4.富含葉酸：

與組織及細胞生長有關

5.士多啤梨16小顆（約160g）為一份﻿，相等於半隻香蕉。營養師杯蓋提醒，雖然可以吃比較多﻿，但要注意份量﻿。

6.含有過敏原

Bet v I 過敏原蛋白可能造成花粉過敏。有些人進食士多啤梨後可能會過敏，要特別小心。﻿

內容獲「營養初 Nutrue - 營養師杯蓋」授權轉載

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責任編輯：羅嘉欣