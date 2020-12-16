【新手爸媽】計劃生第二胎與女兒結伴成長 黃澤鋒操fit自己：想見到女兒結婚生子

▲ 黃澤鋒與陳麗麗期待在疫情過去之後，可以順其自然「生多個」。

年過半百的藝人黃澤鋒，與太太陳麗麗，在2019年7月喜迎他們的第一胎。說起女兒「小黃妃」黃熙恩來到之後的改變，黃澤鋒眼裏藏不住笑意，「Wonderful！整個世界變得不一樣」，生活多了歡笑，也有了重心。有了照顧小黃妃的經驗，黃澤鋒與陳麗麗都期待在疫情過去之後，可以順其自然「生多個」。

▲ 有了照顧小黃妃的經驗，黃澤鋒和陳麗麗都期待疫情過後生第二胎。（湯炳強攝）

望疫情過後生第二胎

「眼仔碌碌」的小黃妃，對事物充滿好奇，經常到處碰、到處玩。黃澤鋒與陳麗麗陪伴她走來走去，毫不顯露疲態。陳麗麗指自己身體若許可的話，就趁這幾年再生一胎，讓小黃妃將來有個照應，

不想她只得一個人。不是說生一個出來陪她，而是對兩個都要公平。當我們老去之後，她們可以互相照顧，有人可以照應及商量。

說起第二胎，黃澤鋒語帶期待：「可以生多個便生多個，我都想㗎！」他表示自己家中也有幾兄弟姊妹，無論遇到甚麼事情，都知道家中有人願意傾聽；若只有一個人，小黃妃或會感到孤單。

▲ 黃澤鋒表示自己家中也有幾兄弟姊妹，無論遇到甚麼事情，都知道家中有人願意聆聽。（湯炳強攝）

回想生首胎經歷 黃澤鋒猶有餘悸

不過陳麗麗現過半百，高齡產婦生第二胎要冒高風險。回想起生首胎時太太爆發妊娠毒血症，全程陪伴在旁的黃澤鋒仍然猶有餘悸。

那時我的心情七上八落。入產房的時候還是嘻嘻哈哈好開心，我們臨去醫院時還在說，今次入去兩個人，出來三個人一齊走，想得多美好。

▲ 回想起生首胎時太太爆發妊娠毒血症，全程陪伴在旁的黃澤鋒仍然猶有餘悸。（陳偉能攝）

怎料太太在生產一刻爆發妊娠毒血症，開刀生產後血壓仍不下降，黃澤鋒守候在旁，為太太作醫療決定。他形容那時完全感受到何謂「男人的承擔」，站在通道中間，外面是焦急等候消息的親人，裏面是太太生產的手術室；他決定暫不向外面的親人報告情況，免得他們過份擔心，他亦可專注照顧太太。

▲ 回想太太生首胎時血壓一直沒有下降，令黃澤鋒的心情七上八落。（陳偉能攝）

推開手術室的門，黃澤鋒第一件事去看小黃妃，發現她竟不懂哭喊，便走過去罵她一句，罵完之後她才「哇」一聲哭出來。黃澤鋒笑言，想不到女兒來到世上，他第一句對她說的話是罵人的話。女兒懂得哭喊之後，黃澤鋒便安心照顧太太，不過太太的血壓一直沒有下降，令他等候的三小時如坐針氈。

多痛苦！又怨自己，是否不生比較好？是否害了她？問自己一連串的問題。不過我真的多謝上天，給我多一次機會。

幸好加藥之後陳麗麗的血壓慢慢下降，休養後順利出院。

強身健體拒步父後塵

與太太情況相似，黃澤鋒的母親同樣是高齡產子，父親則在他16歲時離世。黃澤鋒現時的年紀，恰巧和他父親去世時相同。他指自己不會步父親的後塵，因此盡能力保持自己身體強壯，能夠看到女兒大學畢業，甚至結婚生子。為了保持強健體魄，黃澤鋒一星期會做4日運動，維持健康的飲食習慣，唯一無法避免的是晚睡，因為要遷就拍攝日程。

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受疫情影響，黃澤鋒的工作機會沒有往年多，不過他反倒感到高興，因為有更多時間陪伴女兒。他形容女兒由出生到一歲這段時間「非常珍貴」，每天見證她長大一點點，發現女兒會「複製」自己的言語和行為。每當黃澤鋒批評電視節目，小黃妃都會「咿咿呀呀」地跟着說，似是和爸爸同聲同氣。說到陪伴女兒成長，黃澤鋒感性地說，

有時候我們兩父女站在一起，我會跟她說，我一定陪伴你，陪到一天你不想爸爸陪，爸爸就不陪你。她「咿咿呀呀」地回答「非洲話」，我自己一個跟她說話，都好開心。

感激太太帶來完整的家

小黃妃的出現，令黃澤鋒的人生觀徹底改變。他指有了小朋友之後，會先顧及小孩，才想自己的事。由於他和陳麗麗都是有年紀的人，兩人未雨綢繆，為女兒準備好教育基金。陳麗麗指只要小黃妃聽話，到了某個歲數，她便可以利用那些錢繼續讀書。

▲ 黃澤鋒感激太太帶來完整的家庭。（湯炳強攝）

養活一家大小不容易，黃澤鋒形容是「甜蜜的負擔」，認為辛苦賺錢為了家庭，十分值得。他指很多男人不會說出口，自己則不怕「肉麻」，感激太太帶來完整的家庭，

帶給我歡樂、帶給我溫暖，不能夠用金錢來比喻。那種愛是另一個世界的東西，真是好感激。

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記者：黃存新、梁節儀、胡嘉儀