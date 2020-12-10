【女性癌症】子宮內膜癌年輕化6類女性屬高危　醫生：陰道異常出血是明顯警號

▲ 臨床腫瘤科專科張明智醫生指，子宮內莫癌並非停經婦女才需緊張，年輕婦女亦需加強病症意識、小心提防。

提防子宮頸癌就聽得多，近年其實有種女性癌症有年輕化趨勢，更成為本港女性常見癌症的第4位——子宮內膜癌。經期未到就出血，即使只是少量，也有機會是此症徵兆。

雖然50歲以上的病例較多，發病年齡中位數為55歲，但近年年輕如30、40歲都有確診病例。臨床腫瘤科專科張明智醫生指，非停經婦女才需緊張，年輕婦女亦需加強病症意識、小心提防。

6大因素增患癌風險

雖然子宮內膜癌的成因仍然未明，但於臨床統計上，醫學界留意到有幾類因素會增加患病風險，而且都與賀爾蒙轉變有關。張醫生解釋：

1.年屆50歲以上的停經女性。

2.卵巢多囊症、子宮內膜異常增生患者。

3.從未生育過的女性。

4.體形較肥胖，或患三高、糖尿病等長期疾病的人士。

5.攜遺傳基因——錯配修補基因、連氏綜合症患者。部分人因基因突變而誘發子宮內膜癌，患者當中有2%至5%為此類人士；另若直系親屬曾患乳癌、卵巢癌、大腸癌等，亦會增加患子宮內膜癌的風險。

6.曾使用賀爾蒙治療藥物或補充劑人士。乳癌患者通常服用10年賀爾蒙藥物，平均一年會增加千分之一患上子宮內膜癌的風險，10年就增加百分之一。

▲ 女性停經後賀爾蒙會降低10%或以下，而肥胖人士的脂肪細胞會產生賀爾蒙，此轉變或增致癌風險，故停經後才中央肥胖的女性要特別小心。（iStock圖片）

陰道異常出血要小心

子宮內膜癌分1至4期，1期時腫瘤局限於子宮體或子宮內膜，2期的癌細胞由子宮向下擴散至子宮頸。3期代表癌細胞已穿越子宮，影響卵巢、陰道、盤腔或主動脈旁的淋巴結，有機會廣泛擴散。4期的癌細胞已隨淋巴液或血液遠端擴散，入侵骨盤腔外的器官，常見為膀胱、直腸，甚至肝、肺、骨或腦。

張醫生指，陰道異常出血為此症初期的明顯警號，好多人因而及早發現，近7成患者確診時為1期。

如經期期間比之前多血，或經期之間也會出血，即使小量都要注意。

嚴重可下體隱隱痛 影響淋巴

中至後期的症狀較明顯，第3期嚴重的話有可能影響盤腔腹膜，繼而蔓延至神經綫，病人或覺得下體總是不適、隱隱作痛，坐下或轉換姿勢時都會覺得痛，嚴重者更或會摸到硬塊。

張醫生續指：「有機會影響區域淋巴結，淋巴回流不佳會導致腳腫。若到第4期，擴散到遠端器官如骨骼、肝等地方的話可能會骨痛，再嚴重些就影響到後腹腔的淋巴核，連後腰都痛。」

▲ （陳國峰攝）

病人需做全子宮切除手術 早期病人90%治癒率

手術為主要治療子宮內膜癌的方法，切除範圍包括子宮、子宮頸、輸卵管、卵巢、部分陰道及附近的淋巴組織，手術後會為已切除的器官組織做化驗，了解腫瘤的類別和擴散範圍。術後傷口康復期一般為2至4星期，一兩個月即可如常生活、上班，1期病人可能只做手術就夠。

若結果發現癌細胞惡性程度高，或已侵蝕子宮肌肉或子宮頸，需再做放射治療或化療，減低復發風險。

醫生會循化驗結果視乎高危位置，如盤腔抑或陰道口，從而選擇做哪種治療。

放射治療分體外和體內兩種，前者一共做25次，合共5星期，照射病發部位和盤腔。後者只做2至3次，病人須做局部或全身麻醉，再把導管放進陰道中做放射治療。化療則做6次，每3星期一次，需時約4個月；一般副作用為短暫性掉髮、神經綫麻痺、易累，有些病人或會局部膀胱發炎，但不常見。

▲ 臨床腫瘤科專科醫生張明智指，針對子宮內膜癌第4期，現時有免疫治療可選擇。療法對因錯配修補基因突變而患此症的病人特別有效。（陳國峰攝）

張醫生續指，子宮內膜癌的治療療效佳，1期病人的治癒率為約90%、不會復發，惟3期之後較嚴重的個案，則約一半機會有區域性或擴散性的復發，如下盤腔有腫瘤，或後腹淋巴腺、頸部有腫瘤等，需定期跟進、做掃瞄觀察。

40歲乳癌患者再確診

曾有40餘歲、患乳癌的女士，因癌症影響淋巴腺，術後需做化療。由於化療後停了經，她需服食賀爾蒙治療藥物，而因屬未收經的年齡，經期亦有機會於一兩年內再有。服用賀爾蒙藥之前，醫生已解釋有機會輕微增加患子宮內膜癌的風險，並着病人每年起碼看一次婦科觀察病情，時常留意身體徵狀。

服用賀爾蒙治療藥物一段時間後，病人陰道有少量出血，她卻誤以為是經期重臨。此狀況維持3至4個月，經婦科醫生檢查才發現，原來她的子宮內壁生了個約3cm的腫瘤，有局部擴散至下腹盤腔的迹象，屬第3期，當時她並無痛症。病人需做手術切除子宮、輸卵管和卵巢，切除腹腔腫瘤後需做放射治療和化療。

▲ 陰道異常出血雖是警號，但不一定代表患癌。若陰道嚴重發炎，陰道充血、損傷都會出血，更可帶腥臭異味。若出現此情況建議盡快求醫，做詳細檢查為佳。（iStock圖片）

張醫生補充，一般子宮內膜癌的生長較緩慢，而且不易擴散到子宮以外的組織，出血情況若非持續1年或以上，通常都只是1至2期。此屬不太常見的例子，他推斷病因為賀爾蒙治療藥物所致。「病人已服用藥物4年，其實剛開始服此款藥物時就要做婦科檢查，定期量度住子宮壁厚度。」因藥物副作用無法避免，張醫生建議此類病人應加強意識，身體一有異樣就立即求醫。

預防貼士

1.了解自己是否高危族群，如家族癌史。

2.做適量運動、注意飲食，避免中央肥胖及三高。

3.年屆35歲開始，每年做婦科檢查。

4.停經或患骨質疏鬆症的女士，避免持續每日服食賀爾蒙補充劑達3至5年，選擇安全的配方、適量服用，可向醫生查詢。

5.懷孕導致的賀爾蒙轉變，可降低患子宮內膜癌的風險。

記者：吳霆俊