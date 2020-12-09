政府未來2年將增750個公共電動車充電器　現時多區現充電器荒

▲ （經濟日報資料圖片）

政府近年力推電動車，但本港電動車距離普及仍有漫漫長路，原因之一，是電動車公共充電器的數量有限，例如南區、黃大仙、葵青、大埔、屯門區的公共充電器並不足百，繁忙時段可謂一位難求。

翻查數據，本港公共充電器數目歷年來亦有增加，惟幅度不一（見下表）。

年份 公共電動車充電器數目 與前一年數目的差別 政府 政府以外的機構 政府 政府以外的機構 2015 637 584 +77 +19 2016 665 853 +28 +269 2017 680 1,182 +15 +329 2018 782 1,384 +102 +202 2019 857 2,072 +75 +688 2020年10月底 1,050 2,169 +193 +97

資料來源：立法會文件

由上表可見，政府今年增加的公共電動車充電器有193個，增幅與過去5年比大幅增加。相反，私人機構今年增加的公共電動車充電器只有97個，增幅明顯放緩。

而現時已登記電動私家車數量和公共充電器數目為16,417比3,219，簡而言之，如近1.6萬部電動私家車均需駛離私人泊位，則每個車位約有5.1部車爭，部分區分更成「重災區」。

根據政府對立法會議員的書面答覆，現時全港十八區設於政府及政府以外機構的停車場內，供公眾使用的公共電動車充電器數目如下：

由以上圖表可見，南區、黃大仙、葵青、大埔、屯門的公共充電器數目均不過百；其中屯門區最少，只有42個。

環境局局長黃錦星指，政府已撥款1.2億元，用以在2019至2022年內擴大政府停車場提供的電動車公共充電網絡。預計到2022年會增加超過1,000個公共充電器，令其總數增至約1,800個。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚