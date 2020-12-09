政府未來2年將增750個公共電動車充電器 現時多區現充電器荒
社會 18:16 2020/12/09
政府近年力推電動車，但本港電動車距離普及仍有漫漫長路，原因之一，是電動車公共充電器的數量有限，例如南區、黃大仙、葵青、大埔、屯門區的公共充電器並不足百，繁忙時段可謂一位難求。
翻查數據，本港公共充電器數目歷年來亦有增加，惟幅度不一（見下表）。
|年份
|公共電動車充電器數目
|與前一年數目的差別
|政府
|政府以外的機構
|政府
|政府以外的機構
|2015
|637
|584
|+77
|+19
|2016
|665
|853
|+28
|+269
|2017
|680
|1,182
|+15
|+329
|2018
|782
|1,384
|+102
|+202
|2019
|857
|2,072
|+75
|+688
|2020年10月底
|1,050
|2,169
|+193
|+97
資料來源：立法會文件
由上表可見，政府今年增加的公共電動車充電器有193個，增幅與過去5年比大幅增加。相反，私人機構今年增加的公共電動車充電器只有97個，增幅明顯放緩。
而現時已登記電動私家車數量和公共充電器數目為16,417比3,219，簡而言之，如近1.6萬部電動私家車均需駛離私人泊位，則每個車位約有5.1部車爭，部分區分更成「重災區」。
根據政府對立法會議員的書面答覆，現時全港十八區設於政府及政府以外機構的停車場內，供公眾使用的公共電動車充電器數目如下：
由以上圖表可見，南區、黃大仙、葵青、大埔、屯門的公共充電器數目均不過百；其中屯門區最少，只有42個。
環境局局長黃錦星指，政府已撥款1.2億元，用以在2019至2022年內擴大政府停車場提供的電動車公共充電網絡。預計到2022年會增加超過1,000個公共充電器，令其總數增至約1,800個。
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記者：陳梓蔚