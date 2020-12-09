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【體質大不同】氣鬱體質人士從生活起居調養身體　浸大中醫：宜多開窗少開冷氣勿思慮過度

保健美顏 18:54 2020/12/09

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氣鬱體質的人可以選擇慢跑，但不宜做高強度、負荷大的運動。（iStock圖片）

「條氣不順」是氣鬱體質的特性。香港浸會大學中醫藥學院臨床部講師楊君軍表示，氣鬱體質人士可從生活起居及運動、精神方面調養身體。

生活起居方面

生活起居需要注意以下事項，包括：

  • 盡量選擇有良好採光和通風條件的房間居住，保持良好的通風
  • 盡量多開窗少開冷氣暖氣，多讓外界的自然空氣流入室內
  • 平時養成良好的運動習慣，比如每週運動2至3次，可以選擇多種自己感興趣的運動方式
  • 多參與戶外活動
  • 多參與團體性質的活動

運動、精神方面

氣鬱體質的人不適合做高強度、大負荷的運動，可以選擇一些感興趣的運動，比如：慢跑、行山、游泳、下棋等等，重點在於開心快樂，要做到越運動越快樂，才有助於氣鬱體質的改變。

中醫認為，思慮過度會傷脾，會導致脾胃消化功能受影響，從而影響氣、血的製造，氣少了就會造成氣血的循行不暢，可能導致氣鬱、血瘀，因此對於氣鬱體質的人來說，不要思慮太多，不要太計較，不要太敏感；要廣交朋友，要學會找人傾訴，學會發洩。平時可以聽多一點喜歡的音樂，但要少聽過於悲傷的、壓抑的音樂。另外，可以經常出外旅遊；人，動起來，心，動起來，氣，也就動起來了。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣

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