【恐怖情人】男子戀上混血美女鄰居　誤翻畢業相冊驚揭女友背後恐怖陰謀

為和喜歡的男生一起，有的女生無所不用其極！日本節目近期收到一名男觀眾投稿，分享其自身經歷，稱一年前遇到美女混血女鄰居，之後兩人發展為情侶，他一直以為女友是他的真命天子。豈料某天他無意中在女友的房間發現自己的畢業相冊，翻開後驚揭女友背後恐怖陰謀。

日本節目《爆報！THEフライデー》最近收到一位男觀眾投稿，自稱25歲村田高志，是一位普通的上班族，從家鄉仙台上京獨自生活，一年前，他的家門門鈴被按響，開門時驚見是一名混血美女，對方稱是新搬來的鄰居牧野瑞穗，特意來拜訪鄰居，還送上了從家鄉帶來的土特產，而見面禮來自家鄉仙台市，兩人才驚覺是同鄉人。

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兩人其後因經常同一時間出門上班，於是便在路上結伴，並留下聯絡方式，在相處中，高志發現兩人的生活習慣、興趣嗜好都有很多共通點，兩人很快發展成為情侶，高志一度以為遇到完美女友。

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半年後兩人更決定過同居生活，正當他為女友搬家收拾行李時，他無意間發現了自己高中的畢業相冊，他好奇心驅使下打開相冊，卻被眼前的一幕驚呆了。

就在高志感到迷惑時，女友牧野瑞穗站在他的身後說：

高志，你終於想起來了呢…

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高志得悉真相後相當震驚，此時女友卻說出：

高志，我終於得到你了呢...

最後專家警告大家，這段真人真事提醒大家要小心提防跟蹤狂，即使是美女或親密的鄰居也不例外。

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責任編輯：羅嘉欣

