新智能身份證可拍卡過e道　入境處拍新片跳街舞介紹

▲ 新智能身份證可拍卡過e道。（短片截圖）

入境處在2018年11月推出「新一代智能身份證系統」，加強防偽特徵，其後在12月展開「全港市民換領身份證計劃」。入境處近日製作新短片，主角以跳街舞形式，介紹新智能身份證只需「拍一拍卡」，便可通過e道，有別於過往的插卡方法。

此外，「新一代智能身份證系統」早前在2020香港資訊及通訊科技獎中贏得商業方案大獎及商業及公營機構組別金獎。

新系統及新智能身份證進一步加強對個人資料私隱的保護和提升身份證的防偽特徵，設計精密，有效防止偽冒情況。辦理換證時，市民可透過流動應用程式新推出的功能，以幾個簡單步驟辦理預約和預先填妥申請表格。

市民亦可使用自助登記服務站和自助領證服務站輕鬆快捷地完成換證手續。入境處亦於全港逾千間院舍為長者和殘疾人士提供一站式辦證和派送新證服務，讓院友可安坐院舍完成換證手續。

▲ 入境事務處處長區嘉宏（左）從創新及科技局局長薛永恒（右）接過「2020香港資訊及通訊科技獎：商業方案大獎」。（政府圖片）

▲ 「2020香港資訊及通訊科技獎：商業方案大獎」（左）及「2020香港資訊及通訊科技獎：商業方案（商業及公營機構）金獎」（右）。（政府圖片）

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記者：陳曉瑩