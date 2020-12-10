【體質大不同】血瘀體質氣血運行不暢　浸大中醫教生活起居+運動養生法

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血瘀體質的人體內氣血運行不暢，打個比喻就像路面上的車輛走得不太通暢，有點塞車。人體內的各個臟腑、器官、組織都要依靠血來提供營養物質，提供能量，如果血總是塞車，就會造成相應的身體不適，其中很重要的一種就是疼痛。

血瘀體質的人生活起居方面如何調養？

血瘀體質者氣血運行得不暢順，在溫暖的環境中相對會好些，而在寒冷的環境下會更差，因此血瘀體質者住家或工作環境要盡量保持溫暖點，夏天開冷氣也不要開得過於寒冷。

起居作息要有規律，保證充足睡眠，不要熬夜，因為熬夜傷陰傷陽，會影響氣血運行。現在很多人看電腦打遊戲看手機一坐就幾小時，殊不知坐得太久，氣血運行不暢也會加重，所以工作也好，學習也罷，坐半個小時就要起身伸伸懶腰，活動一下，讓氣血振奮一下。對於有痛經的血瘀體質女性而言，經前約一週開始要注意保暖，避寒，露臍裝就不要穿了，同時要喝熱的吃熱的，戒食凍飲凍食。

血瘀體質的人如何在運動、精神方面進行調養？

血瘀體質人士春秋季節要多做運動，尤其戶外運動，冬季則要做好防寒保暖。血瘀體質的人心血管功能較弱，所以運動強度不宜過大，散步、慢跑、乒乓球、羽毛球、太極拳、游泳都挺適合，同時運動量要循序漸進，或者可以採用分段、多次的運動方式。

血瘀體質人士要盡量培養樂觀、開朗的性格，精神愉悅則整個人的氣血運行都會比較流暢，血流通暢則有利於血瘀體質的改善。當然，生活中不可能永遠一帆風順，要風得風，要雨得雨，所以當遇到阻礙、挫折時，要保持樂觀的精神，必勝的信念。如果碰到問題就擔心害怕，緊張憂鬱，只會令氣行不暢，血行受阻就會加重血瘀。同時，血瘀體質人士也要培養廣泛的興趣愛好，唱歌、跳舞、集郵、書法、攝影等，當人陶醉於自己喜歡的活動中時，身心是愉快的，氣血運行更是非常流暢的，血瘀狀況自然減輕。

內容節錄自《養生有法 ‧ 體質養生》，獲香港浸會大學賽馬會中醫疾病預防與健康管理中心授權轉載。

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責任編輯：羅嘉欣