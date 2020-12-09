【新冠肺炎】39名確診患者留醫情況危殆　包括一名確診兩日的42歲女病人

▲ 葵盛西邨8座5樓一名77歲患者情況危殆，他是該座最早發病的患者。（林宇翔攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，確診個案數字連續第二日達到三位數字，本港今日（9日）新增104宗確診個案，包括5宗輸入個案及99宗本地感染，其中35宗為源頭不明個案，另有64宗與其他個案相關病例。當中包括4宗葵盛西邨群組個案，累計有22宗確診，詳情即看：【下一頁】

醫管局指出，截至今日（９日）上午九時，過去24小時共有87名確診新冠肺炎的病人出院，至今共有5,783名確診或疑似病人康復出院。公立醫院已啟用676間負壓病房，合共1,235張負壓病床，現時共有1,149名確診病人分別於22間公立醫院及社區治療設施留醫，其中39人情況危殆，58人情況嚴重，其餘1,052人情況穩定。

最新公布的39名情況危殆的患者中，最年輕的患者是一名42歲（個案編號：6971）女病人，她在12月3日發病，12月7日確診，居於鑽石山宏景花園2座，屬於本地個案。而多名屬於歌舞群組的患者情況仍危殆，包括一名77歲居於葵盛西邨8座5樓的男病人，他是該大廈中最早發病的個案。

另外，一名85歲確診感染2019冠狀病毒病的女病人（個案編號：7132）於今日下午由檢疫中心送抵瑪麗醫院，並於下午3時26分離世。連同這名病人，本港至今累計有113名新冠肺炎確診病人離世。

一名於中環皇后大道中28號中匯大廈12樓「婦產科中心」工作的私家護士（個案編號：7168）確診，屬不明源頭個案，12月6日開始不適，最後上班日期為12月8日。有幾名緊密接觸者要檢疫，由於該名護士與病人接觸風險不大，所以只須接受檢測，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋