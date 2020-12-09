【通識科改革】教協調查：逾9成教師認同改革屬政治打壓　不同意科目「被異化」

▲ 教協本月初以問卷訪問約500名通識科教師，並收集近萬字意見，有教師批評當局改動繞過專業意見。（教協提供圖片）

教育局上月公布改革高中通識科，教協本月初進行問卷調查，逾9成受訪通識科教師認同是次改動屬「政治凌駕教育的打壓」、不同意改動是專業領航，逾8成教師認為當局應撤回改動方案，教協將向教育局轉達教師意見。

教協於本月1至8日透過電郵發出問卷，訪問約500名中學通識科教師，教協副會長葉建源估計，參與教師佔全港通識教師兩成。

結果顯示，92.4%受訪教師不同意「改動是基於學生利益」，93.4%不同意「改動是專業領航」，92%教師更認同「改動是政治凌駕教育的打壓」；93.2%教師認為改動對香港教育發展有負面影響，82.9%教師認為當局應撤回有關改動方案。

對於通識科將增設內地考察，僅一成受訪教師認為此舉對培養學生「對國家發展的全面認識」會有正面影響，67.1%教師認為會有負面影響。教協指教師感到在當前環境下，已逐漸失去課堂上的開放討論空間，擔心有關當代中國的課程內容會過於側重國家的正面成就，一些重要而較負面的課題卻不敢觸碰，不利於學生全面認識國家發展。

特首林鄭月娥上月發表施政報告指必須糾正過去通識科「被異化」問題，91.2%受訪教師不同意「過去通識科被異化，必須糾正」；對於有意見指通識科是煽動年輕人參與違法抗爭的根源，93.8%教師表示不同意。

教育局局長楊潤雄上月公布高中通識科將由7個評級制度，改為只設「合格」與「不合格」；其後於本月初接受傳媒訪問稱，正研究改以「達標」及「不達標」評級，並不排除增加一項等級，以反映考生優異表現。教協理事、通識科教師張銳輝認為，評級由2級變3級仍會矮化通識科，增加評級亦「無意思」。

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責任編輯：馮琪雅