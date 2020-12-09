【新冠肺炎】廉署執行處高級調查主任初步確診　潛伏期曾在外接觸2名市民　

▲ 廉署有人員初步確診。（經濟日報資料圖片）

本港今日（9日）新增104宗新冠肺炎個案，另有逾60宗初步確診個案。廉署指，一名執行處高級調查主任初步確診，患者是早前確診個案的密切接觸者，但潛伏期曾接觸2名市民，並於12月7日返回位於北角的廉署總部。

廉署表示，患者在北角廉政公署大樓工作，最後上班日期為12月7日，近期沒有外遊紀錄，工作期間並無病徵，在大樓進行體溫探測時體溫正常。

廉署指，該名人員於初步確診前14日內，上班時主要在辦公室工作，亦曾短暫在外接觸2名市民，期間有佩戴外科口罩及遵守防疫措施，署方已即時通知該2名市民有關情況，並會密切配合衞生防護中心進行的流行病學調查。



廉署說，與該名人員在工作上可能有密切接觸的廉署人員及職員，均已獲安排在家工作及接受病毒檢測，署方已遵照衞生防護中心的指引，安排為廉政公署大樓相關地方全面清潔和消毒。

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記者：陳曉瑩