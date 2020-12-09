  • 20°C
香港時間 : 20201209日 (三) 20:27
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】廉署執行處高級調查主任初步確診　潛伏期曾在外接觸2名市民　

社會 18:55 2020/12/09

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

廉署有人員初步確診。（經濟日報資料圖片）

本港今日（9日）新增104宗新冠肺炎個案，另有逾60宗初步確診個案。廉署指，一名執行處高級調查主任初步確診，患者是早前確診個案的密切接觸者，但潛伏期曾接觸2名市民，並於12月7日返回位於北角的廉署總部。

廉署表示，患者在北角廉政公署大樓工作，最後上班日期為12月7日，近期沒有外遊紀錄，工作期間並無病徵，在大樓進行體溫探測時體溫正常。

廉署指，該名人員於初步確診前14日內，上班時主要在辦公室工作，亦曾短暫在外接觸2名市民，期間有佩戴外科口罩及遵守防疫措施，署方已即時通知該2名市民有關情況，並會密切配合衞生防護中心進行的流行病學調查。

廉署說，與該名人員在工作上可能有密切接觸的廉署人員及職員，均已獲安排在家工作及接受病毒檢測，署方已遵照衞生防護中心的指引，安排為廉政公署大樓相關地方全面清潔和消毒。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳曉瑩

相關文章

【新冠肺炎】今日新增104宗確診個案　35宗涉源頭不明
今日 16:31
【新冠肺炎】今日新增104宗確診個案　35宗涉源頭不明
【新冠肺炎】將軍澳藍田隧道地盤6名扎鐵工人染疫　工友須接受強制檢測
今日 16:44
【新冠肺炎】將軍澳藍田隧道地盤6名扎鐵工人染疫　工友須接受強制檢測
【新冠肺炎】中環婦產科中心私家護士確診　患者發病2日後仍上班
今日 17:09
【新冠肺炎】中環婦產科中心私家護士確診　患者發病2日後仍上班

最高瀏覽

【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
17:06 2020/12/08
【斷捨離】港女懶執屋家中污糟過公廁　全屋污跡廚房藏1978年利賓納
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做
13:46 2020/12/08
【P牌婆婆】陳凱琳媽媽讚孫仔甜到似蜜糖　開通婆婆湊孫放下舊觀念︰別讓女兒難做
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂
12:35 2020/12/08
【親子鑑定】兒子愈大愈似爺爺憂非親生　丈夫疑妻亂倫驗3次DNA釀家庭破裂