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【驅寒保暖】中醫師教你KO手冰腳凍　保暖腎俞穴+風池穴預防宮寒

健康 19:17 2020/12/17

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

註冊中醫何慧欣講解手冰腳凍的原因及應保暖甚麼穴位，不要受寒。

女士們很容易手冰腳凍，所以注意穴位保暖很重要！今集《活得健康啲》請來註冊中醫何慧欣為我們講解手冰腳凍的原因，教我們保暖甚麼穴位，不要受寒。

何醫師解釋手冰腳凍於中醫稱為「厥」，原因是陰陽氣不相順接，是為「厥」。而手冰腳凍的體質可分為陽虛、血虛、血瘀及陽鬱。

何醫師指很多時候辦公室的人士，因為室內氣溫比較低，或座位容易多風，加上缺乏運動，以及有時下午時會喝凍飲，令身體的陽氣不足，引起手冰腳凍的情況。

多時候我們手腳冰凍，皮膚會較麻痺，血虛則不榮。另外，手冰腳凍容易令我們的寒氣侵襲關節，引起關節的疼痛。如果長期手冰腳凍，甚至有機會寒氣會從小腿向上伸展到女士很重要的部位，就是「子宮」，引起宮寒的情況。

如果宮寒比較嚴重的話，體質不容易受孕！

何慧欣向大家分享幾個不能受寒的穴位，又教我們按壓一些穴位紓緩手冰腳凍，即睇影片了解詳情！

何慧欣醫師為大家解構不能受寒的穴位，即睇【下一頁

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記者：王芷瑩

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