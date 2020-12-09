立法會擬於「非正式會議 」用zoom遙距開會　最快或下周三開始？

▲ 立法會研於「非正式會議」用Zoom開會。（資料圖片／程志遠攝）

第四波疫情爆發，政府呼籲公務員及企業需盡量在家工作，立法會今日亦討論是否要透過Zoom平台，在網上開會。立法會主席梁君彥早上就與建制派會面，討論有關可行性。有建制派透露，如疫情嚴峻下去，最快或下周三就開始「遙距開會」。



用Zoom舉行視像會議、上課及研討會，近一年已大行其道，部分外國議會，如加拿大等亦有通過Zoom進行議會辯論。

梁君彥今日透露，秘書處近日已製作有關平台，初步構思會在不受《議事規則》規管、議員發言不受《特權法》保障的「非正式會議」上使用，如各個事務委員會的《施政報告》政策簡介會等，有關網上會議亦會公開。他提到，用Zoom開會技術已很成熟，議員對此反應不錯。

過去曾有議員提出，立法會可遙距開會及投票，惟最後均不了了之。如今議員不在議事堂上開會，發言會否不受保障，又是否需修改《議事規則》？

消息指，因投票牽涉法律效力問題，故網上開會，只限於毋須投票的會議；梁君彥亦稱，立法會法律顧問正就此進行進一步研究，認為非正式會議中，議員發言不一定需要受法律保護，亦毋須修改《議事規則》。



至於何時會開始實行？身兼衛生事務委員會主席的民建聯葛珮帆今日率先表示，本計劃下周三開會討論防疫措施和疫苗供應，若疫情嚴峻下去，不排除用Zoom。不過她亦提到，網上開會的形式，不能讓議員投票，故議員屆時無法在會議上動議議案。



對此，立法會前議員、公民黨譚文豪認為，有關做法「極度荒謬」，認為如《特權法》不適用於有關會議，議員發言可能會被追究；加上《特權法》限定會議內的作供人包括官員，向會議提交資料時，不能提供虛假資料，認為有關安排不容接受。

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